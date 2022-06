Huawei dévoile le MateBook 16s, son nouvel ordinateur 16 pouces qui mise sur la visio

Huawei vient de lever le voile sur le MateBook 16s. Il s’agit d’une version améliorée du MateBook 16 sorti il y a quelques mois. L’accent a été mis sur les performances, mais aussi sur la qualité des visios, puisque la webcam et le micro ont été particulièrement soignés. Le MateBook D16 a aussi été présenté.

Il y a quelques mois, Huawei a sorti le MateBook 16, un ordinateur de 16 pouces avec un CPU AMD Ryzen qui nous avait séduit. Aujourd’hui, la marque dévoile le MateBook 16s, une version améliorée.

Visuellement, nous avons toujours le même ordinateur portable, puisque le châssis ne change pas. Les différences sont essentiellement techniques. Ainsi, nous passons d’un CPU Ryzen à un processeur Intel Core i7-12700H ou Intel Core i9-12900H. C’est la première fois que la marque chinoise présente un ordinateur avec un processeur Intel de 12e génération.

Huawei veut miser sur la visio avec le MateBook 16s

Huawei nous promet également un écran de meilleure qualité que sur le MateBook 16, notamment avec un plus grand respect des couleurs et l’ajout du tactile.

Nous avons, dans l’ensemble, une version du MateBook 16 mais avec un CPU Intel. Mais en regardant attentivement, on constate quelques changements majeurs pour l’utilisateur. On dit ainsi adieu à la webcam cachée sous une touche, puisque celle-ci est maintenant placée au-dessus de l’écran (sans perte de ratio écran/façade), un endroit plus habituel. Détail important : elle jouit d’une définition en 1080p, contre 720p sur le modèle précédent.

Huawei y a ajouté quelques fonctionnalités exclusives, comme la possibilité de changer d’arrière-plan ou le fait que la caméra suive l’utilisateur s’il bouge. Une chose que nous avions déjà vu sur la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur toutes les applications de visios. Cerise sur le gâteau : nous avons un micro à réduction de bruit qui permet de vous faire entendre par votre interlocuteur même s’il y a du brouhaha autour de vous.

Sur le papier, le MateBook 16s est donc une machine qui fait envie… mais c’est aussi le cas dans la pratique. En effet, nous avons eu l’opportunité de tester l’ordinateur en avance et nous pouvons affirmer qu’il est digne du modèle précédent.

Le MateBook 16s est vendu à 1699 euros pour sa version Core i7 et à 1899 euros pour la version i9, qui elle arrivera en septembre.

Le MateBook D16, la version plus abordable

En plus de ce PC haut de gamme, Huawei a aussi présenté le MateBook D16, plus abordable. Il dispose lui aussi d’un processeur Intel de 12e génération (i5 ou i7), d’un grand écran de 16 pouces (de moins bonne qualité) et d’une webcam en 1080p. Des concessions ont toutefois dû être faites sur le châssis, un peu moins soigné.

Il est disponible à 999 euros pour la version i5 et à 1299 euros pour la version i7.