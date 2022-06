Ce PC est intégré dans un clavier et ne coûte que 140 euros

La start-up britannique Pentaform a présenté son nouveau PC : l’AbacusBasic. Il s’agit d’un mini-ordinateur qui a la particularité d’être directement intégré dans un clavier. Il mise sur son format pour séduire, mais aussi sur son prix, puisqu’il ne coûte que 140 euros.

Les PC compacts existent déjà sur le marché depuis de nombreuses années. Ils se présentent la plupart du temps sous la forme d’un boîtier sur lequel nous branchons nos périphériques. La start-up britannique Pentaform a décidé de bousculer les codes avec l’AbacusBasic. Ce mini ordinateur est directement intégré dans son clavier.

Présenté sur le site officiel du constructeur et déjà disponible en précommande, l’AbacusBasic est un clavier chiclet assez épais qui fait office de PC. Tout ce que l’utilisateur a à faire, c’est de brancher un écran via un câble VGA ou HDMI.

Un ordinateur au format révolutionnaire

L’AbacusBasic dispose d’un processeur très modeste, puisque nous avons un Intel Atom X5-Z8350 cadencé à 1,44 Ghz, épaulé par 2, 4 ou 8 Go de RAM. Avec une telle config, le PC n’est destiné qu’à de la bureautique simple, comme du traitement de texte ou encore de la navigation Internet. Pour le stockage, nous avons un SSD eMMC de 16 Go, mais upgradable à 128 Go. Signalons que le produit est livré avec Windows 10. L’ordinateur peut se connecter à Internet grâce au Wi-Fi intégré et embarque aussi le Bluetooth, afin d’y appairer divers périphériques.

Il faut signaler que les composants sont placés sur le côté du châssis. Il est possible de déclipser cette partie (comme sur une Switch) afin d’utiliser le clavier seul pour qu’il soit moins lourd.

En plus d’adopter un format peu courant, l’AbacusBasic dispose d'un autre gros atout : son prix. Il est en effet affiché à 120 livres sterling, soit 140 euros. Un tarif imbattable qui saura séduire ceux qui n’ont pas besoin d’une machine de guerre à la maison et qui ne veulent pas casser leur tirelire.

Enfin, Pentaform indique que son PC est 100% écolo, puisque son châssis et composé de plastique recyclé et qu’il ne consomme rien : 31 KWh. C’est l’équivalent de la consommation annuelle d’une ampoule. Bref, nous avons ici un produit intriguant qui pourrait bien faire parler de lui à l’avenir.

Source : Pentaform