La Nissan Micra revient dans une version 100 % électrique… qui sera assemblée en France

Nissan fait revivre la Micra avec une toute nouvelle version électrique. Repensée de fond en comble, cette citadine compacte a été conçue pour répondre aux attentes du marché européen. Elle pourrait bien devenir un modèle clé dans la transition de la marque vers une gamme entièrement électrique.

Les petites voitures électriques ont le vent en poupe sur le Vieux Continent. Avec leur format compact, leur prix plus accessible et une motorisation propre, elles séduisent de plus en plus d’automobilistes, notamment en milieu urbain. En 2025, la Renault 5 E-Tech a même été sacrée Voiture de l’année. Fabriquée en France, elle a devancé des modèles comme la Kia EV3, la Citroën ë-C3 ou encore le Dacia Duster. Ce succès illustre une tendance forte : les citadines électriques sont devenues un pilier de la mobilité verte en Europe.

C’est dans ce contexte que Nissan relance sa célèbre Micra, entièrement repensée pour cette sixième génération. Le constructeur japonais en fait désormais un modèle 100 % électrique, conçu spécifiquement pour le marché européen. Développée en étroite collaboration avec Renault, la nouvelle version repose sur la même base que la Renault 5 E-Tech, tout en affichant un style propre.

La nouvelle Micra électrique reprend la base de la Renault 5 et promet jusqu’à 400 km d’autonomie

La Micra repose sur la plateforme AmpR Small, également utilisée par la Renault 5 E-Tech. Deux versions seront disponibles : une avec batterie de 40 kWh, l’autre de 52 kWh. Cette dernière permettra de parcourir jusqu’à 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Nissan n’a pas encore communiqué les puissances exactes, mais elles devraient se situer entre 118 et 150 chevaux, à l’image de celles proposées sur la française. Une version plus musclée n’est pas exclue, inspirée de l'Alpine A290.

Entièrement dessinée à Londres, la Micra sera assemblée en France à Douai, dans l’usine Renault. Son design évoque les anciennes générations, avec des feux ronds modernisés et des lignes plus douces que celles de la Renault 5. Pensée comme le modèle d’entrée de gamme dans la nouvelle offre électrique de Nissan, elle sera prochainement rejointe par un Juke électrique au style plus anguleux, prévu pour 2026. À terme, le constructeur prévoit quatre modèles électriques en Europe, dont le crossover Leaf et le SUV Ariya déjà commercialisé.