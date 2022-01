La Nintendo Switch s’est vendue à 6,1 millions d’exemplaires en France, elle frôle le record de la Wii

Nintendo a écoulé 6,1 millions exemplaires de sa Switch en France. C’est presque autant que la Wii, qui culmine aujourd’hui à 6,3 millions de ventes. Le constructeur japonais espère pouvoir battre ce record en 2022. Il va pour cela devoir faire face à la pénurie de composants qui menace sa production depuis quelques mois.

5 ans après sa sortie, on n’arrête toujours pas la Switch. Alors que la petite portable atteint presque les 93 millions de ventes au niveau mondial, la France reste un marché très florissant pour Nintendo. En effet, le constructeur a écoulé 6,1 millions d’unités dans l’Hexagone. Mieux encore, malgré les difficultés, 2021 a été une année très fructueuse pour la firme japonaise. « 2021 a été la deuxième meilleure année de la Switch en France, après le record enregistré en 2020 », souligne Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France.

Cela fait maintenant quelque temps que la Switch bat un à un les records des anciennes consoles de Nintendo. En Nintendo, elle s’attaque désormais à un mastodonte : la Wii. À ce jour, les chiffres de ventes du phénomène de l’époque s’élèvent à 6,3 millions. Autant dire qu’il ne faudra pas longtemps à l’élève pour dépasser le maître. Nintendo se montre par ailleurs très optimiste à ce sujet. L’entreprise espère en effet dépasser les 7 millions de ventes d’ici la fin de l’année. Néanmoins, la pénurie de composants pourrait bien freiner ses ambitions.

La Nintendo Switch va bientôt dépasser les ventes de la Wii en France

Nintendo semble très confiant compte tenu de la situation qu’il traverse depuis quelques mois. À peine sortie, la Switch OLED s’est retrouvée en rupture de stock et les fêtes de fin d’année ont été synonymes de casse-tête pour bon nombre de joueurs. 2022 ne s’annonce pas beaucoup plus joyeux. Le constructeur japonais a d’ores et déjà confirmé que les stocks seront moins importants que d’ordinaire cette année.

Néanmoins, la Switch peut compter sur son catalogue toujours plus plébiscité par les fans. Si FIFA domine le classement des ventes toutes éditions confondues, 9 des 10 titres les plus vendus sur la console proviennent de la l’écurie nippone. Animal Crossing : New Horizons reste un véritable étendard deux ans après sa sortie, tandis que Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante ont d’ores et déjà dépassé les 700 000 ventes.