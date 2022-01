Switch : Nintendo met en garde les acheteurs contre un faux site de revente

Nintendo vient de publier un communiqué officiel dans lequel il met en garde les acheteurs contre un site de revente frauduleux. Cette plateforme, qui exploite le logo et l'image du constructeur à son insu, prétendre vendre des Nintendo Switch à prix cassé.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo n'a pas échappé lui-aussi à la pénurie de semi-conducteurs qui frappe toute l'industrie vidéoludique depuis ces deux dernières années. Après la PS5 et la Xbox Series X, la Nintendo Switch est depuis peu victime de cette situation.

Récemment, Nintendo a confirmé qu'il sera très difficile de trouver une Nintendo Switch en 2022, sans parler de la Nintendo Switch OLED, introuvable depuis son lancement en octobre 2021. Comme l'a précisé le président de Nintendo Shuntaro Furukawa, la pénurie de semi-conducteurs va entraver fortement les capacités de production de l'entreprise japonaise. D'ailleurs, la firme nippone a revu à la baisse son objectif de vente de 25 à 24 millions de consoles écoulées d'ici mars 2022, date de la fin de l'année fiscale.

Nintendo met en garde les acheteurs contre un faux site de revente

Et comme chaque produit extrêmement demandé et disponible en quantité limité, il ne faut pas longtemps avant de voir des arnaques fleurir sur la toile. C'est justement ce que dénonce Nintendo dans un communiqué officiel. En effet, le constructeur met en garde les acheteurs contre un faux site Web qui exploite sans autorisation le logo et l'image de l'entreprise.

Mieux encore, la plateforme en question affirme être partenaire de BigN, ce qui explique selon elle pourquoi elle est en mesure de vendre des Nintendo Switch et Switch OLED à prix cassé. Bien entendu, tout cela est totalement faux comme le confirme Nintendo. “Nous avons récemment confirmé l'existence d'un faux site web usurpant le site de Nintendo. Ces faux site web n'ont rien à voir avec notre entreprise”, assure la compagnie.

Par ailleurs, le constructeur précise que les acheteurs prennent des risques en achetant des produits depuis ce site. “Si vous achetez des produits sur ce faux site web, vous pouvez être vulnérable à la fraude, notamment à l'acquisition frauduleuse de vos informations personnelles”, prévient l'entreprise nippone. Pour rappel, la Switch a récemment dépassé la barre des 100 millions de machines écoulées. Devant un tel succès, Nintendo n'a aucune raison valable de brader sa console, et cela s'applique également aux revendeurs officiels. Un statut dont ne bénéficie pas ce site, qui cherche simplement à profiter de la forte demande pour arnaquer les joueurs.

