La Switch a un gros problème de surchauffe, Nintendo conseille de ne pas jouer en été

Alors que les fortes températures commencent à s’installer, mieux vaut ne pas allumer votre Switch s’il fait trop chaud. C’est en effet ce que conseille Nintendo Japon en réponse aux problèmes de surchauffe constatés par les joueurs. La firme propose également de retirer la poussière accumulée avec un aspirateur.

L’été est là et, si dans certaines régions de France on attend désespérément que la pluie s’arrête, d’autres pays subissent de leurs côtés de très fortes chaleurs. C’est notamment le cas du Japon, qui voit régulièrement les températures grimper à cette période de l’année en plus de faire face à un fort taux d’humidité. Autant dire que ces conditions sont loin d’être idéales pour allumer sa console de jeu, qui aura alors plus de risques de surchauffer.

Alors, quand la console en question a déjà plusieurs années d’existence et que sa ludothèque se veut de plus en plus exigeante en matière de performance, autant dire que le mélange n’a pas bon goût. Vous l’aurez compris, la Switch a bien du mal à fonctionner correctement lorsqu’il fait trop chaud. Au Japon, plusieurs joueurs se plaignent ainsi de problèmes de surchauffe, qui entraînent l’arrêt complet de la console par mesure de sécurité. Nintendo n’a eu d’autres choix que de réagir et donner sur Twitter une liste de conseils pour éviter le pire.

Comment éviter la surchauffe de sa Nintendo Switch

« Si vous utilisez votre Nintendo Switch dans un environnement chaud, la température de la console peut grimper », explique la firme japonaise, avant de souligner qu’il vaut mieux jouer lorsque « la température est entre 5° et 35°. De plus, si les orifices d’entrée et de sortie d’air sont obstrués, la température de la console peut augmenter. Veillez à ne pas les bloquer. » Le constructeur rappelle ensuite que la Switch s’éteint automatiquement en cas de surchauffe. Dans le cas d’une session en mode TV, il conseille de « installer le dock de façon à ce que la chaleur ne s’accumule pas facilement ».

Enfin, Nintendo revient sur le souci d’obstruction des différents ports de la console, source première des problèmes de surchauffe puisqu’il empêche la chaleur de circuler correctement. « Si des corps étrangers tels que de la poussière pénètrent dans les orifices d’admission d’air ou d’échappement, retirez-les à l’aide d’un aspirateur. Pour des raisons de sécurité, n’essayez pas de démonter la console ». Attention tout de même à ne pas utiliser un aspirateur trop puissant qui pourrait dégrader les composants de votre Switch.

Pour rappel, la Switch OLED ne sera probablement pas épargnée par le problème puisqu’elle n’est pas plus puissante que le modèle standard.

Source : Nintendo