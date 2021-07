Switch OLED : les premiers avis de la presse sont tombés !

Seulement quelques jours après son officialisation, certains médias ont déjà pu poser leurs mains sur la Switch OLED, la dernière déclinaison de la console phare de Nintendo. L'occasion de découvrir leurs premières impressions sur cette nouvelle machine.

Alors que l'on attendait une annonce officielle lors du Nintendo Direct diffusé pendant l'E3 2021, Nintendo s'est montré désespérément silencieux. Aucune annonce à se mettre sous la dent concernant cette nouvelle Switch dont toutes les rumeurs parlent depuis des mois. Finalement, Nintendo a décidé d'officialiser l'existence de la Switch OLED sans crier gare ce 7 juillet 2021, au détour d'un simple trailer et d'une annonce sur son site officiel.

La principale nouveauté de cette version de la console hybride de Big N est évidemment la présence d'une dalle OLED 7″, qui offre de meilleurs contrastes ainsi que des couleurs naturelles et plus vives. La capacité de la mémoire interne a également été doublée, passant ainsi à 64 Go au lieu de 32 Go. En outre, les joueurs seront ravis d'apprendre que Nintendo a enfin jugé bon de greffer un port Ethernet au dock. Mieux vaut que tard que jamais comme on dit.

Et justement, quelques jours seulement après son officialisation, certains médias de la presse vidéoludique ont déjà pu poser leurs mains sur la Switch OLED. C'est notamment le cas de nos confrères de GameSpot. Comme le précise le testeur Alessandro Fillari, le Switch OLED ne représente pas une révolution, mais s'impose plutôt comme le meilleur des mondes entre la Switch classique et la Switch Lite.

À lire également : Nintendo Switch OLED : le nouveau dock pourra s’acheter séparément

La presse livre ses premiers avis sur la Switch OLED

À la possibilité de docker sa console et d'en profiter sur sa TV s'ajoute donc une expérience nomade nettement plus agréable, grâce à la dalle OLED 7″ évidemment. En plus d'offrir une image de meilleure qualité comme expliquée précédemment, la dalle propose une fluidité exemplaire grâce à sa fréquence de rafraîchissement en 60 Hz.

Selon le rédacteur de GameSpot, les haut-parleurs améliorés offrent comme promis un son plus net et plus fin, tout en étant plus puissants que ceux de la Switch. Enfin, Alessandro Fillari salue les différentes retouches mineures apportées au design de la machine, notamment cette nouvelle béquille à l'arrière, bien plus flexible et pratique que par le passé. L'emplacement du lecteur de carteSD a également été repensé pour être plus simple d'accès.

Vous l'aurez compris, pour le journaliste, la Switch OLED s'impose donc comme la console Nintendo offrant la meilleure expérience nomade. En revanche, si vous cherchez du nouveau concernant le mode TV, il faudra passer votre chemin ou attendre une éventuelle Switch Pro…

Source : GameSpot