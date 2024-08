La Switch 2 serait tellement puissante qu’elle n’aurait rien à envier à la PS5 et à la Xbox Series

De nouveaux rapports suggèrent que la prochaine Nintendo Switch 2 se vantera d'une gamme robuste de jeux AAA lors de son lancement. Cela marque un changement important par rapport à la stratégie de sortie de la Switch originale, qui a dû faire l’impasse sur de nombreux titres.

Lorsque la Nintendo Switch est arrivée en 2017, elle a séduit les joueurs avec un design innovant et des classiques tels que “The Legend of Zelda : Breath of the Wild” et “Mario Kart 8 Deluxe”. Cependant, l'absence de titres AAA tiers majeurs au lancement était perceptible. Aujourd'hui, il semble que Nintendo soit déterminé à ne pas répéter l'histoire.

Selon Paul Gale, un connaisseur de l'industrie, la fenêtre de lancement de la Switch 2 proposera de “grandes sorties” de la part de développeurs tiers majeurs. Gale affirme que plusieurs studios, ayant été témoins du succès inattendu de la Switch, sont maintenant désireux d'entrer dans le vif du sujet avec la prochaine console de Nintendo.

La Nintendo Switch aura droit à des jeux AAA

« Quelques grands développeurs tiers […] travaillent sur de grandes sorties pour la fenêtre de lancement de la prochaine console de Nintendo », a partagé Gale sur les médias sociaux. Il a poursuivi en annonçant que la Switch 2 aurait « quelques ports importants, des sorties parallèles et des exclusivités ».

Bien que les titres spécifiques restent confidentiels, cette nouvelle laisse entrevoir un possible changement radical dans la façon dont les développeurs tiers abordent le matériel Nintendo. Le succès massif de la Switch originale, devenue la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps, semble avoir attiré l'attention des éditeurs qui s'étaient initialement tenus à l'écart.

Les les limitations techniques ont souvent empêché la Switch actuelle d'exécuter les derniers titres AAA de studios comme Ubisoft, EA et Rockstar Games. Si les rapports sont exacts, cela suggère que la Switch 2 pourrait contenir beaucoup plus de puissance sous le capot, et c’est d’ailleurs ce qu’avaient laissé entendre les premières fuites au sujet des composants utilisés.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déjà déclaré que le successeur de la Switch serait dévoilé au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2025. Il reste maintenant à savoir quels jeux pourraient voir le jour sur la console de Nintendo. Microsoft semblait enclin à ouvrir ses titres à d’autres plateformes, donc il ne serait pas impossible de voir débarquer Call of Duty, ou encore certaines anciennes exclusivités Xbox.