La NASA a tiré des fusées au cœur des aurores, le but derrière ces images incroyables va vous étonner

La NASA a réalisé un spectacle aussi étonnant que scientifique. En lançant des fusées au cœur des aurores boréales, elle a illuminé le ciel avec des nuages colorés. Un projet visuel, mais surtout utile pour mieux comprendre notre atmosphère.

Les aurores boréales émerveillent depuis toujours. Mais derrière ces lumières dansantes se cachent des phénomènes complexes, encore peu compris par les scientifiques. Alors que les tempêtes solaires se multiplient, les chercheurs cherchent à mieux prévoir les effets du Soleil sur notre planète. C’est dans ce contexte que la NASA a décidé de mener une expérience unique à travers l’une des plus belles fenêtres du ciel : l’Alaska.

Dans la nuit du 25 mars 2025, deux fusées ont été lancées depuis la base de Poker Flat, au nord de Fairbanks. L’opération fait partie de la mission baptisée AWESOME, dirigée par l’université d’Alaska Fairbanks. Ces engins ont traversé les aurores boréales en libérant des nuages de gaz visibles depuis le sol, appelés traceurs. Leur mouvement dans l’atmosphère permet aux scientifiques de mesurer les vents et les flux de particules chargées dans la haute atmosphère.

La NASA crée des nuages colorés dans les aurores pour mieux comprendre l’atmosphère

La première fusée, un modèle Terrier-Improved Malemute de 12 mètres, a ouvert le bal, suivie d’une imposante Black Brant XII de plus de 20 mètres. Les deux ont libéré des traceurs lumineux ainsi que des capteurs de pression à différentes altitudes. L’un des objectifs était aussi d’analyser les perturbations magnétiques générées par les aurores. Les données ont été collectées depuis plusieurs stations réparties à travers l’Alaska, notamment à Utqiagvik, Eagle, Venetie ou encore Kaktovik. Chaque poste a filmé le ciel sous un angle différent, permettant une reconstitution complète du phénomène.

Ces expériences servent à mieux comprendre l’impact des aurores sur la thermosphère terrestre, une couche haute de l’atmosphère. En observant comment leur énergie perturbe l’air et le champ magnétique, les chercheurs espèrent améliorer les prévisions de la météo spatiale, qui peut interférer avec les satellites et les communications. Une troisième fusée est encore prévue avant le 6 avril, si la météo et la technique le permettent. En attendant, ces images captées dans le ciel arctique nous rappellent que la science sait parfois se faire belle, surtout quand elle transforme l’espace en toile lumineuse.

Source : NASA