La NASA a besoin de mettre à jour le drone Ingenuity avant de le faire voler sur Mars

La NASA va prochainement faire décoller son hélicoptère Ingenuity dans le ciel martien. Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de voir si l’opération a échoué ou non. En effet, le test connaît du retard : le module a besoin d’une mise à jour.

Le rover Perseverance est arrivé sur Mars en février avec un petit hélicoptère : Ingenuity. La NASA aimerait en effet explorer la planète rouge par les airs, ce qui faciliterait grandement sa tâche. Le premier essai devait avoir lieu dimanche 11 avril, toutefois, il a été retardé : Ingenuity a besoin d’une mise à jour.

Comme nous vous le racontions il y a quelques semaines, l’opération est délicate pour plusieurs raisons. Pour résumer grossièrement, les conditions atmosphériques ne sont pas les mêmes que sur Terre et la NASA marche donc sur des œufs. De plus, les commandes ne peuvent pas se faire en direct et tout doit être programmé en avance. C'était pourtant bien parti : le rover Perseverance a déposé l’hélicoptère à un endroit précis il y a quelques jours puis est allé se poster un peu plus loin pour filmer la scène.

Ingenuity n’a pas décollé

Tout était donc prêt pour ce vol d’essai historique, mais il y a eu des complications. Une fois les pâles lancées à 2400 tours par minutes, le drone était prêt à quitter le sol. Mais il s’est alors mis en mode sécurité et est resté cloué au sol. Un bug qui n’est toutefois pas synonyme de fatalité.

La NASA a en effet annoncé que le vol aurait bien lieu, mais qu’Ingenuity avait besoin d’une petite mise à jour avant. Ainsi, une réinstallation à distance de son logiciel de guidage est nécessaire, ainsi que des mises à jour mineurs. Bien entendu, il faut envoyer ces données vers Mars et tout ne se fait pas instantanément. Une fois que le logiciel sera de nouveau opérationnel, l’hélicoptère pourra retenter de décoller.

Pour le moment, la NASA table sur un nouvel essai programmé demain, le mercredi 14 avril. S’il se montre concluant, Ingenuity décollera à quelques mètres du sol avant d’atterrir. Un premier galop d’essai avant une utilisation plus poussée qui changera la manière dont on explore la planète rouge.