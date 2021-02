Perseverance : découvrez son incroyable arrivée sur Mars en vidéo

La NASA a dévoilé une incroyable vidéo de l’arrivée du rover Persévérance sur Mars. C’est la première fois qu’une telle manœuvre est filmée. En plus de ça, l’agence américaine dévoile un panorama capturé par le rover et nous fait écouter le vent de la planère rouge.

La descente de Perseverance sur Mars a été un moment très risqué pour la NASA. Pendant exactement sept minutes, le module a été soumis à des conditions infernales, frappé de plein fouet par une chaleur extrême et une décélération importante. Mais finalement, il s’est bien posé sur le sol ocre de la planète et aujourd’hui il nous partage ce moment historique.

La NASA a en effet filmé l’intégralité de cette descente et l’a partagé sur le compte Youtube du rover . C’est la première fois qu’une telle opération est filmée et cela nous donne une idée de l’ambiance sur place. La vidéo s’attarde sur la fin de la descente et est capturée sous plusieurs angles. On y voit le parachute s’ouvrir, le sol de la planète s’approcher doucement et le largage du bouclier thermique. La toute dernière action consiste à larguer le rover en lui-même sur le sable à l’aide de câbles, une manœuvre extrêmement délicate, comme on peut le voir. Puis vient le fameux « touchdown » et la joie des ingénieurs de la NASA.

Une fois posé, le rover a envoyé sur Terre les premières photos haute définition de son voyage dans un panorama interactif que l’on peut admirer sur Youtube (en fin d'article). Comme nous pouvons le voir, les images sont fascinantes, Perseverance étant au cœur d’un désert à la beauté silencieuse. Le lieu choisi par l’agence spatiale américaine ne doit rien au hasard. Le rover est en effet posé dans le lit d’un delta asséché. L’endroit parfait pour déterminer si, en plus de l’eau liquide, la vie a déjà germé dans le passé de la planète rouge.

Perseverance capture le son du vent

La NASA nous a donné l’image, mais aussi le son. En effet, dans un document audio, l’agence américaine nous dévoile le son du vent martien. C’est furtif, nous entendons deux courtes rafales, mais encore une fois, cela reste des données extraordinaires rapportées par la sonde. C’est bien la première fois que le vent martien est capturé dans des conditions réelles.

La mission s’étalera sur plusieurs années et on peut s’attendre à recevoir des milliers de photos et de vidéos, comme c’est déjà le cas avec la mission Curiosity depuis 2012. Pour l’instant, Perseverance est encore dans sa phase d’arrivée mais devrait se mettre sérieusement au travail dans les prochaines semaines. Des prélèvements d’échantillons devraient être fait régulièrement pour analyse. La NASA espère bien les conserver afin de venir les chercher dans quelques années via une autre mission pour un retour sur Terre. Le but serait de les analyser dans un laboratoire terrien suréquipé. Les scientifiques aimeraient déterminer si le sol du delta asséché contient bien des traces d’une ancienne vie bactérienne.

Embouteillage sur Mars

Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à explorer Mars cette année. En effet, la Chine et les Emirats Arabes Unis ont tous deux lancé une sonde l’année dernière, profitant de la position rapprochée de la planète rouge par rapport à la Terre. Elles arrivent toutes ce mois-ci sur leur objectif. La sonde chinoise Tianwen-1 s’est placée en orbite martienne et compte bien y envoyer un module vers le mois d’avril. Le but est là encore d’analyser le sol. Hope, le module des Emirats Arabes Unis, s’est lui placé en orbite autour de Mars et y restera. Pour cette mission, aucun atterrissage n’est prévu, puisque l’objectif du module est d’analyser l’atmosphère ainsi que la météo de la planète rouge.

On attend maintenant de voir ce qu’a prévu Elon Musk…