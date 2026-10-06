Android 17 arrive sur les Samsung Galaxy S25 en Europe, avec une fonction qui garde vos proches au centre de la vidéo

Les grandes mises à jour Android mettent souvent des mois à atteindre l’Europe. Cette fois, les possesseurs de Samsung Galaxy S25 n’ont attendu qu’une semaine après la Corée du Sud. One UI 9 est disponible dès aujourd’hui, avec onze nouveautés dont une fonction vidéo inédite.

D’un pays à l’autre, les grandes mises à jour Android n’avancent jamais au même rythme. Samsung avait détaillé les cinq apports majeurs de One UI 9 lors de sa conférence Unpacked de juillet. Depuis, la Corée du Sud a reçu la version stable la semaine dernière. Hier, les États-Unis ont suivi. L’Europe patientait encore.

Chez les modèles plus anciens, l’attente durait depuis des mois. Dès août, le programme bêta a ouvert la voie, et quatre fonctions d’intelligence artificielle sont arrivées sur les Samsung Galaxy S25 pendant cette période. Lancé en janvier 2025, ce haut de gamme reste largement à niveau, comme le rappelle notre test complet du S25 Ultra.

One UI 9 apporte onze nouveautés aux Samsung Galaxy S25, du recadrage vidéo à la détection des arnaques

Le déploiement de One UI 9 démarre maintenant en Europe sur les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Côté poids, les testeurs de la bêta récupèrent un fichier de 550 Mo, quand les autres dépassent les 3 Go. Pour l’installer, il faut ouvrir les Paramètres puis Mise à jour logicielle. La firme recommande 30 % de batterie au minimum.

Les onze nouveautés de One UI 9 sur les Samsung Galaxy S25 couvrent la vidéo, la productivité et la protection des données.