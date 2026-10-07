One UI 9.5 : on a la preuve que Samsung développe activement sa prochaine mise à jour et elle est assez étonnante

Samsung poursuit le déploiement progressif de One UI 9.0, la dernière version de sa surcouche maison. Mais le géant sud-coréen développe activement et en parallèle la prochaine mise à jour. Après la première mention explicite, c’est au tour de la première version interne de One UI 9.5 d’avoir été repérée.

Test Samsung Galaxy Z Flip8 interface
Crédits : Phonandroid

Depuis la semaine dernière, les choses ont bien évolué chez Samsung. Alors que la version stable de One UI 9.0 se faisait encore attendre sur les Galaxy S26, elle est désormais disponible sur les Galaxy S25 et S24 et elle leur apporte onze nouveautés, du recadrage vidéo à la détection des arnaques, en passant par un nouveau menu Garantie et Care.

Mais ce n’est pas tout. On vous l’annonçait il y a quelques jours : l’existence de One UI 9.5 est désormais officielle. Samsung l’a mentionnée explicitement pour la première fois au détour d’une mise à jour de la Recherche d’appareils à proximité. Cela suggérait un stade de développement plutôt avancé. Et il semble que ce soit le cas, puisque c’est désormais la première version interne de One UI 9.5 qui a été repérée.

Samsung teste bien One UI 9.5 en interne, voici la preuve

C’est sur le serveur de test que l’internaute NingSP a découvert une « nouvelle build de test », référencé sous le code A176BXXU8EZJ1. Il a partagé sa trouvaille sur X (ex-Twitter), capture d’écran à l’appui. Et selon lui, cette référence désigne la toute première version interne de One UI 9.5.

Chose étonnante s’il en est, elle est destinée au Samsung Galaxy A17 5G, alors même que la firme sud-coréenne n’a pas encore déployé One UI 9.0 sur ce modèle. Quoi qu’il en soit, s’il s’agit vraiment de la première version interne de One UI 9.5, cela prouve que Samsung travaille activement à son développement.

Toujours basée sur Android 17, la mise à jour ne devrait toutefois pas arriver avant février 2027 (ou le premier trimestre tout du moins) afin d’accompagner le lancement de la prochaine gamme de flagships de la marque, les Galaxy S27 – si tant est que Samsung respecte son calendrier habituel.


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