Au tour du Samsung Galaxy A57 de recevoir la mise à jour vers One UI 9

Après ses smartphones haut de gamme, Samsung commence à déployer sa mise à jour vers One UI 9 sur des appareils moins coûteux, avec le Galaxy A57 en chef de file.

Test Samsung Galaxy A57
Crédits : Phonandroid

Samsung a lancé One UI 9, la dernière version de sa surcouche basée sur Android 17, cet été à l’occasion de la sortie de ses nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. Depuis, nous avons eu droit à de nombreuses versions bêta pour d’autres appareils, à commencer par les Galaxy S26, puis les Galaxy S25, Z Fold 7 et Z Flip 7, qui ont désormais reçu une version stable de la mise à jour.

Maintenant que le constructeur a bichonné ses smartphones premium sortis au cours des deux dernières années, il peut s’atteler à prendre soin de ses smartphones de milieu de gamme. Sans surprise, c’est le Galaxy A57 qui est servi en premier. Ce modèle est récent (sortie en avril 2026) et constitue la proposition la mieux équipée de la famille des Galaxy A. Il est donc logique qu’il soit prioritaire par rapport aux smartphones plus anciens ou moins coûteux.

Le Galaxy A57 est le premier milieu de gamme Samsung à recevoir la mise à jour One UI 9

Tarun Vats, toujours prompt à repérer les nouveaux firmwares disponibles pour les smartphones Samsung, nous apprend que la version stable de One UI 9 est en cours de déploiement sur le Galaxy A57 en Corée du Sud. Le modèle coréen du smartphone étant équipé de la même puce Exynos 1680 qu’en Europe, on peut espérer une disponibilité imminente de la mise à jour chez nous. La source évoque même un déploiement étendu dans le monde entier “dans les prochains jours”.

Le programme bêta aura duré environ un mois (il n’était pas officiellement proposé en France). One UI 9 apporte une personnalisation plus poussée des paramètres rapides, ou encore des améliorations pour Samsung Notes et Samsung Health. Les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI sont par contre réservées aux smartphones haut de gamme, expliquant que la version stable arrive si vite après le lancement de la bêta.

Notre test du Galaxy A57 est loin d’être dithyrambique. On lui reproche notamment un manque de nouveautés et un prix trop peu attractif. Mais ce modèle est toujours populaire et la mise à jour One UI 9 devrait concerner de nombreux utilisateurs en France.


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