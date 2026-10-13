One UI 9 : cette erreur terrifiante bloque la mise à jour sur certains Samsung Galaxy, voici comment la régler

Plusieurs utilisateurs de smartphones Galaxy rapportent un problème lors de la mise à jour vers One UI 9. Juste après l’installation, le téléphone refuse de démarrer et affiche à la place un message d’erreur cryptique. Heureusement, il existe une solution pour éviter que celui-ci ne se transforme en brique.

One UI 9 commence à se déployer sur plusieurs smartphones Galaxy, après des mois de bêta. À ce jour, les flagships les plus récents de Samsung ainsi que quelques modèles milieu de gamme ont accès à une version stable de la mise à jour. Néanmoins, tout ne se passe pas comme prévu pour certains utilisateurs. En effet, la chose tourne même au cauchemar pour les plus malchanceux.

Installer une mise à jour, qui plus est une mise à jour majeure comme One UI 9, n’est jamais sans risque. Bien que le procédé soit largement plus sécurisé qu’auparavant, il est toujours possible de perdre une partie de ses données ou simplement que l’appareil se bloque à une étape du processus. C’est exactement ce qui arrive à certains utilisateurs qui ont voulu installer One UI 9.

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La mise à jour vers One UI 9 tourne au cauchemar pour certains utilisateurs

Sur Reddit, ils sont ainsi nombreux à partager un même problème. Alors que tout se déroulait correctement lors de l’installation de One UI 9, ils font soudainement face à un mur : un message d’erreur indiquant que “ce fichier XML semble n’avoir aucune information de style qui lui est associé. L’arborescence du document est affiché ci-dessous”. Puis, plus loin, un simple “Accès refusé”.

À partir d’ici, impossible d’aller plus loin. Le smartphone refuse de se rendre jusqu’à l’écran d’accueil et toute tentative de réinstallation se termine par le même message d’erreur. D’après les témoignages, plusieurs modèles sont concernés, du Galaxy S24 au Galaxy S26 en passant par quelques Galaxy Z. D’après le tipster Fahad Ali Javed, le souci viendrait de Samsung, qui aurait modifié le fonctionnement de ses serveurs pour limiter les risques de fuite.

Classic Samsung: breaking FOTA just to block leaks, and now regular users are paying the price after updating! 🙄 Fix your ancient server infrastructure already. This page is literally supposed to show the update changelog! #OneUI9 #Samsung pic.twitter.com/isbDSipx3i — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) October 12, 2026

La bonne nouvelle, c’est que cette erreur ne transforme pas votre smartphone en brique. En effet, puisque le problème se trouve du côté des serveurs de Samsung, cela signifie qu’il suffit d’empêcher votre smartphone de se connecter à Internet pour finaliser l’installation de One UI 9. Pour cela, il va vous falloir redémarrer votre téléphone en mode sans échec. Voici comment vous y prendre :

• Maintenez appuyés simultanément le bouton de volume bas et le bouton d’alimentation pendant quelques secondes Lors du redémarrage, restez appuyés sur le bouton de volume bas dès que le logo Samsung apparaît à l’écran pour lancer le mode sans échec

Ce mode désactive par défaut le WiFi ainsi que les données mobiles, ce qui permettra à votre smartphone de terminer l’installation de One UI 9. Vous pourrez alors le redémarrer en mode normal une fois le processus complété.

Si malgré tout vous ne pouvez toujours pas désactiver votre WiFi, vous pouvez toujours éteindre votre toureur le temps de l’installation et retirer votre carte SIM. Cela empêchera complètement votre smartphone de se connecter à un réseau Internet.