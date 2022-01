La manette Xbox Series est à encore disponible à petit prix, ne tardez pas

Pendant les soldes d'hiver 2022, la Fnac propose la manette Xbox Series au meilleur prix du moment. Alors qu'on la trouve généralement à 59,99 €, une réduction de 11 euros de la part du commerçant français permet de l'avoir moins chère, sous la barre des 50 euros, à très précisément 48,99 €.

Ne perdez pas trop de temps sir vous souhaitez profiter de ce bon plan et vous équiper d'une manette de jeu sans fil Microsoft Xbox Series. C'est du coté de la Fnac qu'il faut se rendre pour passer commande. Deux coloris sont disponibles à ce tarif avantageux de 48,99 €, blanc et noir. D'autres coloris étaient il y a quelques jours de cela, mais ils ont été entre temps victimes de leurs succès. Même si la Fnac précise “Sous réserve de disponibilité, expédié sous 4 à 12 jours”, vous pouvez si vous êtes pressé de l'avoir, sélectionner le retrait en magasin.

La manette sans fil Xbox X Series s'inspire de la Elite Series 2. Son design a quelque peu été repensé avec ses surfaces texturées et sa géométrie raffinée, pour un confort de jeu accru. Parmi les fonctionnalités, la manette propose : la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm, la possibilité de personnaliser des boutons avec l'application Xbox Accessories. Elle embarque un port USB-type C.

La croix multidirectionnelle à également été amélioré afin d'offrir une prise en main précise. sur les gâchettes, une surface antidérapante, tout comme sur l’arrière de la manette. Enfin, on retrouve aussi un bouton de partage dédié est également de la partie pour le partage de captures d’écran, et de sessions de jeu. Enfin, elle peut également être utilisé sur les ordinateurs tournant sous Windows, soit en passant par le Bluetooth, soit en utilisant un câble USB type-C.