La localisation en intérieur devient ultra-précise avec Android 15, voici tout ce que ça va changer

Avec Android 15, Google introduit une nouvelle technologie de localisation en intérieur basée sur le Wi-Fi. Cette innovation permet de localiser des appareils avec une précision accrue qui ouvre la voie à des usages pratiques et intelligents dans de grands espaces comme les magasins, les bureaux, et les maisons connectées.

La localisation en intérieur est depuis longtemps un défi pour les technologies de navigation classiques, comme le GPS, qui perd en précision dès que les murs ou obstacles sont nombreux. Les centres commerciaux, les grandes entreprises et les espaces publics ont souvent essayé d’intégrer le Wi-Fi ou le Bluetooth pour compenser cette faiblesse. Aujourd’hui, Google pousse cette recherche plus loin avec une solution améliorée : le Wi-Fi Ranging, qui promet une localisation bien plus précise en se basant sur les réseaux existants.

Cette nouvelle fonctionnalité de localisation, intégrée dans Android 15, repose sur le protocole IEEE 802.11az, aussi connu sous le nom de Wi-Fi Ranging. Avec une précision de moins d’un mètre, cette technologie dépasse les capacités des standards précédents, comme le Wi-Fi RTT (802.11mc), en fournissant une localisation à environ 0,4 mètre près. En utilisant le Wi-Fi Ranging, les appareils Android peuvent profiter d’un positionnement précis sans nécessiter d’équipements spécialisés comme l’Ultra Wideband (UWB) ou le Bluetooth avancé.

En pratique, le Wi-Fi Ranging pourrait révolutionner plusieurs domaines. Dans un magasin, par exemple, il permettrait de guider les clients vers des produits spécifiques en identifiant leur emplacement exact dans les rayons. Pour les applications domotiques, la précision de la localisation pourrait déclencher des actions automatiques selon la pièce où se trouve l’utilisateur, comme allumer les lumières de manière contextuelle. La technologie pourrait également jouer un rôle important dans les systèmes de sécurité et d’assistance en localisant précisément les personnes en cas d’urgence.

Cependant, pour utiliser le Wi-Fi Ranging, plusieurs critères de compatibilité doivent être remplis. Les smartphones Android 15 équipés de puces spécifiques, comme le Qualcomm FastConnect 7900, sont compatibles avec cette technologie. De plus, les points d’accès Wi-Fi, tels que ceux compatibles Wi-Fi 6, nécessiteront une mise à jour de firmware pour prendre en charge le 802.11az. Certains appareils, comme les Google Pixel 8 Pro, Samsung Galaxy S24 et Xiaomi 14, sont déjà prêts à intégrer cette fonctionnalité, bien que sa disponibilité complète dépende de l’activation du support dans les réseaux Wi-Fi utilisés au quotidien.