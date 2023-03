La liste des métiers que ChatGPT ne remplacera pas, France Télévision vise enfin la 4K, le récap

Le modèle GPT-4 derrière ChatGPT est bien parti pour remplacer un grand nombre de travailleurs, France Télévision se prépare à accueillir la définition 4K, Xavier Niel remis à sa place après ses remarques sur le démantèlement du réseau cuivre, c’est le récap.

La liste des métiers qui risquent de disparaître à cause de l’intelligence artificielle GPT est longue, mais quelques domaines semblent partis pour survivre. De leur côté, France 2 et d’autres chaînes de France Télévision pourraient bien passer à la 4K au cours des prochains mois. Enfin, après un coup de sang de Xavier Niel, qui critiquait la lenteur d’Orange pour mettre fin à l’ADSL, le milliardaire a été rappelé à l’ordre par une association. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 24 mars 2023.

Voici les métiers les moins à risque face à ChatGPT

L’intelligence artificielle devrait bientôt évincer de nombreux métiers, celle-ci devenant de jour en jour plus efficace que certains travailleurs. Cependant, certains métiers ne sont pas vraiment concernés par cette révolution, et OpenAI en a dressé la liste. Parmi eux, on retrouve principalement des métiers manuels, où l’intelligence artificielle se montre assez peu utile.

France 2 planche sur la définition 4K

Alors que le Japon et d’autres pays commencent déjà à diffuser en 8K, France Télévision est toujours limité en FHD. Cependant, à l’approche des Jeux olympiques 2024, la TV française semble presser le pas pour moderniser ses services. Un appel d'offre lancée par France Télévisions dévoile le calendrier de déploiement de nouvelles chaînes en 4K, à savoir France 2 UHD et France 3 UHD. Ils devraient donc rejoindre TF1 4K, M6 4K, BeIn ou encore Eurosport, qui diffusent déjà certains événements en 4K.

Xavier Niel remis à sa place par une association sur l’ADSL

Plus tôt cette semaine, Xavier Niel s’était fustigé devant le Sénat de la lenteur du démantèlement du réseau cuivre ADSL par Orange. Selon lui, l’échéance de 2030 n’est pas assez ambitieuse, mais cette déclaration n’a pas plu à tout le monde. L’Avicca, l’association des villes câblées, s’est à son tour attaqué au milliardaire en lui rappelant que les choses ne sont pas aussi simples qu’il semble le croire.

