Gordon Moore, le cofondateur d’Intel qui a donné vie à la loi de Moore, est décédé

Le cofondateur d'Intel, Gordon Moore, est décédé, a confirmé ce soir le géant des microprocesseurs. Il avait 94 ans. Le gourou des puces s'est éteint paisiblement chez lui, entouré de sa famille, à Hawaï, selon la Fondation Gordon et Betty Moore, l'organisation philanthropique qu'il avait créée avec son épouse.

Gordon Moore est l’une des personnalités les plus importantes de l'industrie technologique moderne. C’est en partie grâce à lui que des millions de foyers ont pu accueillir un ordinateur au début de l’informatique, et on lui doit la fameuse loi de Moore, qui porte son nom. « Les circuits intégrés conduiront à des merveilles telles que les ordinateurs domestiques, ou du moins les terminaux connectés à un ordinateur central, les commandes automatiques pour les automobiles et les équipements de communication portables personnels », écrivait Moore dans son document, deux décennies avant la révolution des PC et plus de 40 ans avant qu'Apple ne lance l'iPhone.

Qu’est-ce que la loi de Moore ?

Pour ceux qui ne le savent pas, en 1965, Gordon Moore a inventé une phrase qui est devenue la loi de Moore, selon laquelle le nombre de composants (transistors) dans un circuit double tous les 12 mois. La loi a été depuis été révisée quelques fois. En 1975, cette loi a notamment été portée à 24 mois.

Selon cette loi, nous pouvons donc nous attendre à ce que la vitesse et la capacité de nos ordinateurs augmentent tous les deux ans, mais nous les paierons moins cher. Un autre principe de la loi de Moore affirme que cette croissance est exponentielle. Aujourd’hui, si la loi de Moore continue de produire des améliorations exponentielles, les résultats sont obtenus à un rythme plus lent.

Gordon Moore a eu une longue et illustre carrière dans l'industrie alors naissante de la fabrication de puces en silicium. D'abord vice-président exécutif d'Intel, Moore est devenu président-directeur général en 1975 et, quatre ans plus tard, président-directeur général. Il est resté PDG jusqu'en 1987 et a été nommé président émérite en 1997.