France 2 bientôt en 4K ? Cet appel d’offre le confirme

Alors que le top départ des Jeux Olympiques 2024 approche à grands pas, la TV française semble déterminée à se moderniser ses services pour l'évènement. En effet, une appel d'offre lancée par France Télévisions dévoile le calendrier de déploiement de nouvelles chaînes en 4K, à savoir France 2 UHD et France 3 UHD.

Alors que les TV 4K sont disponibles sur le marché depuis une dizaine d'années maintenant, les chaînes qui diffusent des contenus en UHD se comptent sur les doigts de la main en France. Il existe bien quelques flux comme TF1 4K, M6 4K, BeIn, Eurosport, et même France TV sur certains contenus, notamment les retransmissions des matchs de Roland Garros.

Cependant, ces variantes 4K ne proposent pas l'intégralité des programmes susmentionnées. Généralement, elles émettent uniquement lors d'évènements particuliers (diffusion de films inédits, matchs de foot, etc.).

France TV veut se lancer dans la 4K

Or, les choses pourraient bientôt bouger dans le cas de France TV. En effet, l'utilisateur Twitter Ultra-K a repéré un appel d'offre lancé par France Télévisions. Il est question d'un “marché de services de transport de multiplex TNT Ultra Haute Définition en France métropolitaine” et “un accord-cadre ayant pour objet de confier à un opérateur la récupération de signaux des différents services de TV Ultra Haute Définition (UHD)”.

En cliquant sur un lien contenu dans l'appel d'offres, il est possible de télécharger 12 fichiers internes qui révèlent les projets du service public. Ainsi, deux chaînes supplémentaires en 4K vont être lancées, à savoir France 2 UHD et France 3 UHD. Elles devraient débarquer sur les ondes entre septembre 2023 et début 2024.

Concernant la date d'expiration, les candidats intéressés ont jusqu'au 11 février pour présenter leur profil. Au milieu de l'avalanche de détails techniques contenus dans ces documents, on apprend que France 2 UHD et France 3 UHD seront encodées en HEVC, un codec qui permet de proposer de la 4K en 50 images par seconde. Le HDR10 sera pris en charge.

Concernant la bande-passante nécessaire, les documents évoquent des débits de 12 Mb/s en France métropolitaine et 16 Mb/s en Outre-mer. Enfin et concernant le déploiement des deux chaînes, il sera visiblement par vagues successives, de septembre 2023 au début 2024. Vous l'aurez compris, l'idée est de lancer ces chaînes 4K avant le début des JO 2024 de Paris.