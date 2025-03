La Honor Pad V9 arrive officiellement en France, voici le prix de la tablette

Au Mobile World Congress, Honor a officialisé une nouvelle tablette milieu de gamme : la Pad V9. Le lendemain, la marque chinoise confirme qu’elle arrive en France et dévoile un prix plutôt attractif. L’occasion idéale pour aller la découvrir sur place.

À l’occasion du Mobile World Congress 2025, Honor a fait plusieurs annonces. La première concerne le support technique de ses smartphones haut de gamme : cela passe de 5 ans à 7 ans, aussi bien pour les mises à jour d’Android que les patchs de sécurité. Cela concerne uniquement les modèles haut de gamme des séries Magic Pro et Magic V. Et cela commence avec le Magic7 Pro. Les Magic V3 et Magic7 Lite échappent donc à cette règle.

Lire aussi – Faut-il acheter le nouvel iPad A16 ou économiser avec l’iPad 10e génération ?

La seconde annonce concerne l’intelligence artificielle : la firme annonce vouloir investir 10 milliards de dollars dans le domaine pour créer un écosystème ouvert pour tous les produits connectés. Elle en a d’ailleurs annoncé plusieurs lors d’une conférence de presse organisée sur le salon : la Watch 5 Ultra, les Earbuds Open, le MagicBook 14 Pro et la Honor Pad V9. Une tablette qui sort en France dès cette semaine et que nous sommes allés voir sur le stand de la marque.

La Honor Pad V9 profite de nombreuses améliorations

La Honor Pad V9 remplace assez logiquement la Pad V8 sorti en 2023. Elle a été annoncée en Chine fin 2024. Et elle reprend peu ou prou la fiche technique du modèle précédent. L’écran est très légèrement plus grand pour atteindre les 11,5 pouces et le format est légèrement moins allongé (passant du 16/10e au 3/2). Honor semble donc positionner la Pad V9 autant comme un produit pour travailler que pour se divertir. Le taux de rafraichissement passe à 144 Hz au lieu de 120 Hz. La résolution augmente très légèrement. Et la dalle devient compatible HDR.

La Pad V9 se décline en deux couleurs en France, noir et blanc (pas de version violette, comme en Chine). Le châssis de la tablette reste en aluminium. Le poids est en léger recul pour atteindre les 475 grammes. Avec le clavier optionnel (offert au lancement), la Honor Pad V9 pèse moins lourd qu’un ultraportable, pour une ergonomie générale assez proche. Sur les tranches, vous pouvez voir des haut-parleurs. La Pad V9 en compte 8, soit deux fois plus que la Pad V8, promesse d’un son amélioré. Et elle obtient sa certification IMAX Enhanced.

À l’intérieur de la tablette, vous retrouvez un processeur MediaTek Dimensity 8350 pour remplacer le Dimensity 8020. Il est non seulement plus rapide, mais il est gravé plus finement. Il devrait donc être moins énergivore. Le SoC est accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Certaines versions chinoises sont mieux garnies. La batterie a été largement renforcée, avec une capacité maximale de 10100 mAh contre 7250 mAh précédemment. La charge rapide est légèrement meilleure aussi, passant de 22,5 watts à 35 watts. C’est toujours ça.

Le prix en France de la Honor Pad V9 est vraiment attractif

Côté photo enfin, Honor conserve le capteur principal de la V8, supprime l’inutile capteur macro, mais améliore le capteur selfie, passant de 5 à 8 mégapixels. Des décisions qui nous paraissent cohérentes. La connectivité est quasi identique : le Bluetooth passe en version 5.2, le WiFi reste en version 6 et l’USB-C reste en version 2.0. Bien sûr, pour profiter de Magic Portal et de toutes les nouveautés annoncées, la Pad V9 profite de Magic OS 9.0, basée sur Android 15. Enfin, le stylet optionnel (et offert durant quelques jours encore) reste le Magic Pencil 3. Il se fixe sur la tablette avec un connecteur magnétique situé sur la tranche.

La Honor Pad V9 nous semble offrir une bonne expérience. Les changements apportés, autant physiques que techniques, sont pertinents pour l’usage. Bien sûr, cette tablette ne va pas rivaliser avec les toutes puissantes Galaxy Tab S ou les iPad Pro. Mais le coût n’est pas le même non plus : son prix public conseillé est de 500 euros (voire un peu moins avec les offres de lancement). Voilà donc une bonne alternative pour ceux qui souhaitent profiter d’une plate-forme polyvalente pour travailler et regarder des films en voyage.