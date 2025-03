Honor dévoile ses plans très ambitieux pour l’IA et de nouveaux appareils

Honor a profité du MWC de Barcelone pour annoncer ses plans ambitieux pour implémenter l'IA dans son écosystème. La marque arrive sur le sujet un peu après le peloton de tête des fabricants de smartphone – mais avec une réelle ambition… et 10 milliards de dollars sur la table.

HONOR a dévoilé en marge du MWC de Barcelone son plan ambitieux pour implémenter l'IA partout dans son écosystème. Un plan, baptisé Honor Alpha Plan, et pour lequel la marque investira 10 milliards de dollars sur 5 ans. Comme chez d'autres constructeurs comme Samsung, Google et Apple, la marque s'apprête ainsi dérouler toutes une série d'innovations en matière d'IA générative, en particulier dans ses lignes de smartphones et de tablettes.

La marque a d'ailleurs déjà commencé à déployer l'IA générative dans ses produits sur le marché chinois. En s'appuyant essentiellement sur des alternatives chinoises aux géants américains. Dont DeepSeek le grand concurrent de ChatGPT. Alibaba Group, Tencent, et ByteDance font également partie des partenaires de la marque.

Honor dévoile également quelques nouveautés matérielles dopées à l'IA

La parque a reparlé des Earbuds Open. Des écouteurs True Wireless à design ouvert pesant tout juste 7,9 grammes. Ils sont conçus avec du silicone très confortable même après une utilisation prolongée. HONOR parle d'un système d'écouteurs qui s'appuient sur un ensemble de cônes dynamiques délivrant des “basses profondes et des aigus clairs”, assure la marque.

Ils permettent de délivrer une qualité “surround cinema” avec les contenus compatibles. Et ils ont l'annulation de bruit active, pour s'isoler des bruits ambiants y compris lors des appels. Côté IA, HONOR propose Google Assistant, mais aussi un accès aux fonctionnalités génératives qui sont disponibles sur le Honor Magic7 Pro. Dont la traduction automatisée qui prend en charge 15 langues dans trois modes “partagé”, “exclusif” et “simultané”.

Ils ont également une fonction “Find Earbuds” qui permet de les retrouver facilement avec son smartphone. Le tout avec une batterie de 58 mAh dans chaque écouteur et 480 mAh dans le boîtier qui permettent 6 heures d'écoute en continu pour un total de 22 heures.

Ces écouteurs ne sont pas tout à fait, on vous le disait, une nouveauté, puisqu'ils sont disponibles depuis le 16 janvier 2025 au prix de 199 euros. Ils permettent toutefois à la marque de montrer les bénéfices de l'intégration de l'IA générative dans des accessoires.

Dans les vraies nouveautés, on peut en revanche citer la montre connectée Watch 5 Ultra. Cette dernière, conçue avec un boîtier en titane, propose un cadrant rond embarquant un écran AMOLED de 1,5″. Elle propose une série de capteurs permettant un suivi précis de paramètres comme le rythme cardiaque. Sa batterie de 480 mAh permet de l'utiliser sans discontinuer pendant une quinzaine de jours.

Autre nouveauté : la tablette Honor Pad v9. Une tablette qui allie finesse et robustesse avec plusieurs points forts. Elle bénéficie d'un verre nanotexturé permettant de diminuer l'effet visible des traces de doigts. Au-delà le boîtier est certifié 5 étoiles SGS Gold pour sa solidité avec une résistance aux déformations jusqu'à 100 N/mm de force. Tout cela pour un poids de 475 grammes et une finesse de 6.1 mm.

L'écran est de technologie LCD, avec un ratio taille écran de 88%. On parle d'une dalle de 11,5 pouces avec une définition de 2,8K et 144 Hz. L'ensemble délivre l'espace de couleurs étendu DCI-P3, le tout avec une luminosité de 500 lits. Evidemment, là encore l'IA est au rendez-vous avec la suite d'outils génératifs de la firme AI Efficience Productivity – en plus des fonctionnalités IA tirées de Android 15 sur laquelle est basée la surcoupe MagicOS 9.0.

L'ensemble embarque une batterie 10 100 mAh qui délivre une autonomie moyenne de 13,5 heures. Le tout avec la recharge rapide 35W. Vous l'aurez compris, la vraie star du MWC chez Honor était donc moins sur les nouveautés matérielles que l'IA. Reste à savoir si la marque parviendra à marquer sa différence sur ce point dans les prochaines années – l'ambition et les moyens étant réellement là.