Les Galaxy Watch fonctionneront bientôt mieux sur les poignets tatoués

Si vous arborez un tatouage sur votre poignet, vous avez sûrement remarqué que plusieurs fonctionnalités des montres connectées ne fonctionnent pas correctement sur vous. Samsung est bien conscient du problème et prépare une mise à jour qui va améliorer la détection des données de santé de ses Galaxy Watch sur les poignets tatoués.

Il peut parfois être étonnant de constater qu’une montre connectée ne fonctionne pas correctement dès lors qu’elle est posée sur un tatouage. En effet, ces dernières ont beau être de petits bijoux de technologie, capables de mesurer de nombreuses données de santé, elles semblent complètement désorientées dès lors qu’un tatouage lui barre la route. Dans la plupart des cas, l’encre du tatouage agit comme un « bloquant », qui laisse croire à la montre connectée qu’elle n’est pas au contact de la peau de son propriétaire.

Un souci d’autant plus handicapant qu’il est répandu sur la totalité des montres connectées, qu’elles soient fabriquées par Samsung, Apple ou un autre constructeur. Finalement, après des années de présence sur le marché, ce premier a enfin décidé de s’attaquer au problème. En effet, dans une publication sur la version coréenne de son forum, un employé de Samsung a annoncé qu’une mise à jour viendrait prochainement améliorer l’utilisation de ses Galaxy Watch sur les poignets tatoués.

Sur le même sujet —Les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic se dévoilent en image avant la présentation officielle

Votre Galaxy Watch fonctionnera mieux si votre poignet est tatoué

Le modérateur indique en effet que les « équipes travaillent à l’ajout d’un paramètre de détection des vêtements, qui sera disponible dans une mise à jour au cours du second semestre de l’année. Après cette mise à jour, vous devriez pouvoir désactiver le paramètre de détection des vêtements et recevoir des notifications, que vous ayez ou non un tatouage au poignet. »

Au vu de la fenêtre de déploiement annoncée, il est très probable que cette fonctionnalité arrive en même temps que One UI Watch 5 et Wear OS 4, courant du mois de juillet. Pour rappel, la Galaxy Watch 6 devrait être présentée le 27 juillet prochain, aux côtés des Galaxy Z Fold 5 et Flip 5. La montre connectée devrait être la première à bénéficier de Wear OS 4.

Source : SamMobile