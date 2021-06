6G : Samsung promet des débits 50 fois supérieurs à la 5G

Samsung vient de réaliser un premier test 6G. Sur base des résultats préliminaires de cette expérience, le constructeur s'attend à ce que le réseau du futur, dont le déploiement ne débutera qu'en 2028, offre des débits de pointe 50 fois plus élevés que la 5G. Ce futur réseau pourrait permettre de développer les communications par hologrammes interposés, comme dans un film de science-fiction !

Depuis 2019, Samsung se prépare à la 6e génération de réseaux mobiles. Alors que le réseau 5G n'est encore qu'à ses débuts, le géant de Séoul a réalisé le premier test d'un “prototype de communication sans fil 6G” en collaboration avec l'Université de Californie à Santa Barbara.

Dans le cadre de cette expérimentation, Samsung a réalisé une première connexion avec une bande passante de 2 GHz. Selon le communiqué du fabricant, la 6G exploitera la même gamme de fréquences que celles utilisées par la 4G et la 5G.

Les hologrammes à distance rendus possibles par la 6G

Sur base de ses premiers tests, le géant sud-coréen estime que la 6G s'annonce bien plus véloce et performante que la 5G, qui se veut déjà plus rapide que la 4G. “Le débit de données de pointe peut être 50 fois plus rapide que la 5G et la latence en direct pourrait potentiellement être réduite à un dixième” explique Samsung dans son communiqué.

Si la 5G est capable d'offrir un débit maximal de 20 Gb/s, la future 6G sera en mesure de monter jusqu'à 1 000 Gb/s. Il ne s'agit encore que d'estimations réalisées après des tests en laboratoire à une distance réduite. D'autres tests, dans des conditions différentes, devront venir confirmer les constatations de Samsung.

Les innovations de la 6G vont permettre de donner un coup de fouet à des technologies jugées encore futuristes, comme la réalité augmentée ou les communications à distance par le biais d'hologramme. “Ces améliorations permettront des services d'hyperconnectivité 6G et une expérience multimédia ultime, telle que l'hologramme mobile haute fidélité” poursuit Samsung, évoquant aussi la réalité étendue, une appellation qui mélange les technologies de réalité augmentée, réalité mixte et réalité virtuelle. Le chaebol s'attend à ce que la 6G soit déployée à partir de 2028.