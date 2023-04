La Fnac et Darty casse le prix de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus

Rendez-vous dès maintenant chez Darty ou la Fnac pour profiter d'une offre exceptionnelle : une réduction de -100€ sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Découvrez toutes les offres dans cet article.

Découvrir les offres chez la Fnac Découvrir les offres chez Darty

La Fnac et Darty s'allient jusqu'au 1er juillet prochain pour vous propose une offre à ne pas rater : une remise immédiate de -100€ sur l'iPhone 14 et sur l'iPhone 14 Plus. Le smartphone Apple est ainsi accessible à moins de 1000€.

En vous rendant chez l'une de ces enseignes, vous pouvez ainsi profiter de :

Une puce A15 Bionic et iOS 16 : que vaut l'iPhone 14 ?

Sorti récemment, l'iPhone 14 propose ce qu'Apple fait de mieux aujourd'hui. Il intègre notamment iOS 16 avec une puce Bionic A15 et un GPU 5 coeurs pour des performances exceptionnelles. Le smartphone est ainsi fluide et performant et peut vous suivre dans toutes vos activités, que vous aimiez le streaming, les visio, les jeux en ligne ou la réalité augmentée.

On apprécie également son écran Super Retina XDR avec la technologie OLED pour une qualité d'image impressionnante. Les contrastes sont profonds et les blancs éclatants. Son appareil photo de 12 Mpx propose également des clichés de grandes qualités, notamment en faible luminosité.

On note également sa batterie améliorée par rapport aux versions précédentes. L'autonomie n'est d'habitude pas le fort des iPhone, et pourtant, l'iPhone 14 propose pas moins de 20h d'autonomie en lecture de vidéo. L'iPhone 14 Plus va encore plus loin et propose 26h d'autonomie en lecture de vidéo.

Enfin, plusieurs nouveautés sont intéressantes, comme la détection des accidents. L'iPhone 14 peut détecter les accidents de voiture par exemple et prévenir automatiquement les secours et vos contacts d'urgence en cas de problème.