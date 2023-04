La PS5 débarque enfin chez Darty et à moins de 600€ !

Rendez-vous dès aujourd'hui chez Darty pour vous procurer la Playstation 5 pour moins de 600€ ! On vous détaille l'offre et les avantages de la console dans cet article.

Elle est déjà n°1 des ventes chez Darty et ce n'est une surprise pour personne : la PS5 est disponible chez Darty depuis ce matin ! En vous rendant dès maintenant sur le site de l'enseigne, vous pouvez ainsi vous procurer la console pour 549,99€.

Si vous n'avez pas le budget, le site vous propose le paiement :

En 3 fois à partir de 183,33€/mois

En 4 fois à partir de 137,49€/mois

Elle est livrée gratuitement et garantie 2 ans.

La PS5 : une qualité époustoufflante pour une console d'exception

Difficile de ne pas avoir déjà entendu parler de la PS5, la dernière-née chez Playstation qui est sortie il y a quelque temps déjà, mais qui a souffert de problème de stocks, la rendant ainsi encore plus désirée qu'elle ne l'était déjà.

Avec la PS5, vous profitez d'un disque SSD très rapide avec un CPU puissant pour des jeux immersifs et fluides. Elle propose des graphismes époustouflants et la technologie audio 3D pour vous aider à rentrer encore plus en immersion dans tous vos jeux vidéo favoris. Les temps de chargement sont presque instantanés et la fréquence d'images va jusqu'à 120FPS pour les jeux compatibles.

Parmi les technologies innovantes qu'elle propose, on note le ray tracing qui peut imiter le comportement réel de la lumière pour un niveau de réalisme sans pareille. Elle propose aussi la technologie HDR avec une large gamme de couleurs et des contrastes profonds, ainsi qu'une sortie 8K pour les écrans 4320p.

Grâce à la technologie sonore Tempest 3D Audio, vous pouvez vous plonger dans des univers audio saisissants et entendre dans toutes les directions. Aussi, avec le retour haptique, elle propose via sa manette sans fil DualSense de ressentir tous les effets de vos actions en jeu dans la vie réelle pour encore plus d'immersion. Difficile d'en demander plus dans une seule et même console de jeu…