La Fitbit Inspire 3 est disponible en précommande à moins de 100€ chez Darty

Recevez le nouveau bracelet connecté Fitbit Inspire 3 le jour de sa sortie en le précommandant dès maintenant chez Darty. Et bonne nouvelle : l'enseigne le propose pour moins de 100€. Découvrez l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Avec Darty, vous pouvez précommander le bracelet Fitbit Inspire 3 afin de le recevoir dès le jour de sa sortie, le 15 septembre prochain ! Autre bonne nouvelle : l'enseigne le propose pour seulement 99,99€ avec 2 cadeaux exclusifs :

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix).

6 mois d'abonnement offerts pour Fitbit Premium.

Toutes les raisons de craquer pour la Fitbit Inspire 3

Avec le nouveau bracelet Fitbit Inspire 3, vous profitez de nombreux avantages comme :

Le suivi des activités quotidiennes.

Le calcul des minutes en zone active.

Le score d'aptitude quotidienne (avec Premium).

Le score de gestion du stress.

La mise en place d'un profil de sommeil (avec Premium).

Jusqu'à 10 jours d'autonomie de la batterie.

Toute la journée, la Fitbit Inspire 3 vous suit toute la journée en calculant vos pas, votre distance parcourue et les calories brûlées dans votre journée. Elle vous propose le suivi d'une vingtaine de sports et peut vous donner vos statistiques en temps réel ! Son suivi du sommeil vous apporte également des informations précieuses sur vos phases de sommeil léger, profond ou paradoxal. Et grâce à l'abonnement Premium, vous accédez chaque mois à une analyse personnelle de votre sommeil.

Adaptable à tous les styles, le bracelet connecté est disponible en noir, mais aussi en lilas et en jaune.

Découvrir le bracelet Lilas Découvrir le bracelet Jaune

Pour profiter de l'une de ces offres, rendez-vous vite chez Darty ! L'enseigne propose également en précommande l'Apple Watch Series 8 GPS. La nouvelle montre connectée sort officiellement le 16 septembre prochain et est disponible à partir de 499€.