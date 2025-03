La fin toute proche de “Hey Google” est bien plus importante que vous ne le pensez, voici pourquoi

Google s’apprête à dire adieu à son assistant vocal historique. Sur mobile, il sera bientôt totalement remplacé par Gemini. Mais qu’en est-il des enceintes et objets connectés qui reposent entièrement sur Google Assistant ? Le changement risque d’être bien plus profond qu’il n’y paraît.

Les enceintes connectées font désormais partie du quotidien dans de nombreux foyers. Elles servent à contrôler les lumières, écouter de la musique ou lancer une minuterie. Depuis plusieurs années, Google Assistant est le cerveau de ces appareils, présent dans toute la gamme Nest et dans de nombreux produits d'autres marques. Mais avec l'arrivée de Gemini, l'assistant vocal nouvelle génération de Google qui utilise l'IA, cette base est sur le point de disparaître.

D’ici fin 2025, Google Assistant sera complètement retiré des smartphones et tablettes. À terme, cette transition s’étendra aussi aux voitures, montres connectées et écouteurs. Pour les enceintes et écrans intelligents, Google promet une “nouvelle expérience, propulsée par Gemini“. Mais cette formulation reste floue, et de nombreuses questions persistent sur ce que cela signifie concrètement pour les appareils qui sont déjà en service.

Gemini n’est pas encore prêt à remplacer Assistant sur les appareils connectés

Contrairement à Google Assistant, Gemini a encore du mal avec des commandes simples comme « mets un minuteur » ou « ajoute du pain à ma liste de courses ». Là où Assistant excelle, ce dernier propose parfois des réponses longues ou à côté de la plaque. Ce comportement est problématique pour des appareils conçus pour réagir vite, avec des réponses courtes et précises. Google continue de l’améliorer avec de nouveaux modèles comme Gemini 2.5 Pro, mais ces versions avancées ne sont pas encore accessibles à tous les appareils.

Google ne précise pas quels produits actuels pourront faire tourner cette future version de Gemini. Certains modèles, comme le Nest Mini de 2019, pourraient être trop anciens pour accueillir cette transition. Si c’est le cas, plusieurs appareils risquent de perdre progressivement leurs fonctions vocales au fil des mises à jour. Pour l’instant, seul le mot d’activation devrait changer : « Hey Google » deviendrait « Hey Gemini ». Mais en coulisses, c’est toute la structure logicielle de nos assistants vocaux qui s’apprête à être bouleversée.