La Dacia Sandero passe à l’électrique et nous promet un modèle abordable attendu pour 2027

La Dacia Sandero, best-seller européen, s’apprête à franchir une étape majeure. Une version électrique est en préparation pour 2027. Il promet de conserver son positionnement abordable tout en entrant dans cette nouvelle ère.

Depuis des années, la Dacia Sandero domine les ventes en Europe grâce à son prix attractif et sa simplicité. En 2024, près de 310 000 exemplaires de cette citadine ont été vendus, ce qui consolide sa place en tête des véhicules les plus prisés. Ce succès pousse désormais le constructeur roumain, filiale de Renault, à se lancer sur le segment des voitures électriques avec une version électrifiée.

Prévue pour fin 2027, la future Sandero électrique ne sera pas un modèle indépendant, mais une variante de la prochaine génération de la Sandero. Dacia souhaite ainsi offrir une alternative électrique abordable, tout en reprenant les bases de son succès. Selon Denis Le Vot, PDG de Dacia, cette version électrique s’ajoutera à au moins deux nouveaux modèles EV que la marque prévoit de lancer d’ici 2030.

Dacia prépare une Sandero électrique avec deux batteries au choix

Pour concevoir cette Sandero électrique, Dacia devrait s’appuyer sur la plateforme AmpR Small de Renault, également connue sous le nom de CMF-B EV. Déjà utilisée pour les Renault 4 et R5 E-Tech, cette architecture permet d’offrir des performances solides à un coût maîtrisé. Deux tailles de batteries pourraient être proposées : une version 40 kWh pour une autonomie raisonnable, et une autre de 52 kWh pour les trajets plus longs. Côté motorisation, la version de base délivrerait 95 chevaux, tandis qu’une version plus puissante pourrait atteindre 150 chevaux, offrant une conduite plus dynamique.

Dacia mise sur une production européenne pour cette Sandero électrique, bien que l’emplacement exact reste à confirmer. Si l’usine historique de la marque en Roumanie pourrait nécessiter des investissements pour s’adapter aux véhicules électriques, Renault pourrait opter pour ses sites spécialisés comme Douai ou Maubeuge, où sont déjà produits les Renault 4 et 5. Avec cette Sandero électrifiée, la société peut espérer rivaliser avec les modèles chinois et ceux de Volkswagen, tout en reproduisant la recette de succès de la Sandero thermique : une voiture simple, fiable et surtout abordable.

Source : autonews