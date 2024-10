R5 électrique : on en sait plus sur le prix et l’autonomie de la version 40 kWh

Alors que la R5 e-Tech a fait officiellement son entrée dans les concessions, on en sait maintenant plus sur le prix et l'autonomie de la version 40 kWh et sa finition abordable Evolution. La promesse des 25 000 € ne sera pas tenue avec celle-ci.

Comme vous le savez peut-être, la très attendue R5 e-Tech vient de faire son entrée dans les concessions. En parallèle, la citadine électrique est également passée sur le banc d'essai de nombreux médias, dont le nôtre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre avis complet sur la R5 e-Tech juste ici.

Pour l'occasion, la marque au Losange a dévoilé de nouvelles informations sur les différentes versions disponibles à la vente. Le constructeur nous avait déjà informé sur un point : la R5 e-Tech sera lancée dans un premier temps dans ses configurations les plus chères, à savoir les finitions Techno et Iconic 5.

Toutes les deux équipées d'une batterie de 52 kWh et d'un moteur électrique de 150 ch, ces variantes affichent une autonomie de 410 km en cycle WLTP. Concernant l'Iconic 5, elle se négocie à partir de 35 490 € hors bonus, tandis qu'il faut tabler sur 33 490 € pour la finition Techno (toujours hors bonus). On est donc loin de la promesse initiale de Renault de proposer une citadine électrique sous la barre des 25 000 €.

Une batterie de 40 kWh pour faire baisser la note…

Fort heureusement, la gamme va accueillir prochainement d'autres versions plus abordables. Renault vient justement d'apporter des précisions sur ce point. Tout d'abord, les utilisateurs pourront s'ils le souhaitent opter pour une batterie de plus faible capacité de 40 kWh.

Avec cet accumulateur, l'autonomie estimée passera donc à 312 km en cycle WLTP, ce qui s'annonce suffisant pour une utilisation urbaine. Notez par ailleurs que le moteur sera également moins véloce, avec une puissance annoncée de 120 ch au lieu de 150. Renault ajoute que le chargeur intégré bidirectionnel 11 kW sera toujours de la partie, tandis que la puissance maxi de recharge DC sera de 80 kW.

En choisissant cette batterie de 40 kWh, la facture baissera de 3 500 € au total sur chaque finition. Pour résumer, le prix demandé pour la R5 e-Tech Techno passe à 29 990 €, tandis que la note chute à 31 990 € pour la variante Iconic 5.

… Et une finition plus abordable

Mais ce n'est pas tout, une autre finition baptisée Evolution constituera l'offre d'entrée de gamme de la R5 wattée. Moins bien équipée, cette version sera affichée à partir de 27 990 € (hors bonus). La dotation reste honnête, avec la climatisation automatique, la pompe à chaleur, les radars de recul sans oublier l'écran 10″ avec l'interface maison Open R Link.

Attention, cette finition sera exclusivement proposée avec le moteur de 120 ch et la batterie de 40 kWh. Dans un premier temps du moins. Les acheteurs pourront opter pour le pack 52 kWh/150 ch dès 2025. Concernant la finition Evolution, les commandes seront ouvertes en fin d'année.