BYD devient le leader des voitures électriques, le succès des modèles moins chers se confirme

Tesla domine le marché des voitures électriques depuis des années, mais les choses changent. En 2024, le constructeur chinois BYD a produit plus de véhicules que son rival américain. Ses modèles abordables séduisent de plus en plus les conducteurs à la recherche d’options accessibles et performantes.

Tesla s’est imposé comme le roi des voitures électriques depuis plus d’une décennie. Avec des modèles comme le Model Y, qui était même en tête des ventes en France en 2023, le constructeur a dominé les marchés mondiaux grâce à ses technologies innovantes et son image de marque. Mais, face à la montée des acteurs chinois, le paysage de la mobilité électrique commence à se transformer.

En 2024, BYD a franchi une étape historique en produisant 1,78 million de voitures électriques, dépassant Tesla qui en a fabriqué 1,77 million. Bien que l’écart soit mince, ce chiffre reflète un basculement dans les préférences des conducteurs. Les modèles abordables du fabricant chinois trouvent un écho croissant auprès des utilisateurs, en particulier dans les marchés émergents où le rapport qualité-prix est déterminant.

BYD séduit avec des voitures électriques deux fois moins chères que Tesla

Le succès de BYD s’explique en grande partie par ses prix compétitifs. Par exemple, le modèle Seagull est vendu à environ 26 000 $ (24 000 €), soit presque 30 000 $ de moins qu’une Tesla Model 3. Même ses modèles haut de gamme, comme le SUV Sealion à 26 000 $ (environ 24 000 €), restent deux fois moins chers qu’un Tesla Model Y. Ce positionnement tarifaire permet au géant chinois de toucher une clientèle plus large, particulièrement dans des régions comme l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient ou encore l’Amérique du Sud.

En France, c'est le même constat, les voitures électriques restent encore hors de portée pour beaucoup. Selon un sondage récent, une majorité de Français considère que l’interdiction des moteurs thermiques prévue en 2035 est irréaliste, notamment à cause des prix encore trop élevés des modèles électriques. Ce constat est un rappel des défis à surmonter pour démocratiser ces véhicules. Pendant ce temps, BYD s’efforce d’améliorer la qualité et la performance de ses voitures abordables, avec des batteries plus autonomes et des technologies fiables. Ce sont des atouts qui lui permettent de rivaliser avec Tesla et de changer la perception des marques chinoises.

Source : Financial Times