La console Playnix fait comme la Steam Machine et elle est déjà disponible

Alors que la sortie de la Steam Machine a été repoussée, un fabricant décide de couper l'herbe sous le pied de Valve avec son propre “PC de salon”. La Playnix est déjà proposé à l'achat, à condition d'avoir le budget pour.

La Playnix
La Playnix

La Steam Machine de Valve, véritable “PC de salon”, promet de faire trembler Sony, Microsoft et Nintendo en proposant l'immense catalogue de Steam dans un format console. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, la crise de la RAM pousse le constructeur à retarder la sortie de la Steam Machine et à revoir son prix (comprendre : à la hausse).

Lire aussi – Steam Machine : Valve annonce les performances à atteindre pour que les jeux soient considérés compatibles

Sûrement lassé d'attendre, ou flairant l'opportunité de s'imposer avant la concurrence, la Playnix se dévoile comme une excellente alternative. Du moment que vous pouvez y mettre le prix qui, sans surprise, doit s'indexer sur celui des composants.

Vous en avez marre d'attendre la Steam Machine ? Craquez pour la Playnix

Ici, pas de secret comme Valve qui n'a pas encore dévoilé la fiche technique complète de sa console. Celle de la Playnix est connue, en précisant qu'elle concerne le 2e lot. Le premier profitait d'un processeur et d'une mémoire RAM légèrement plus puissants :

  • Dimensions : 320 x 247 x 64 mm.
  • Système d'exploitation : distribution Linux Playnix OS, basée sur Arch.
  • Processeur : AMD Ryzen 5500, 6 cœurs à 3,6 GHz (contre un Ryzen 5600 pour le lot 1).
  • Mémoire RAM : 16 Go DDR4 (2 x 8 Go), 3200 MT/s (contre une seule barrette 16GB DDR4, 3600 MT/s pour le lot 1).
  • Puce graphique : AMD Radeon  RX 9060 XT, 16 Go de VRAM GDDR6.
  • Stockage : NVMe 512 Go, avec un autre emplacement NVMe libre.
  • Alimentation : Flex 600 W.
  • Connectivité : 2 ports USB 3.0, 4 ports USB 2.0, 1 USB C 3.1, 1 port Ethernet, 1 port HDMI 2.1 compatible HDR 4K 120 Hz / 8K 60 Hz, 1 DisplayPort 2.1 compatible HDR 4K 120 Hz / 8K 60 Hz.
  • Réseau : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.

La configuration de la Playnix la place à peu près au même niveau de puissance que la PlayStation 5 Pro. Elle est vendue 1 139 € avec dans la boîte un câble HDMI 4K et une manette 8BitDo Ultimate 2. Le fabricant “ajuste le coût de chaque lot en fonction du prix réel des composants (notamment de la mémoire vive) au moment de la fabrication. Cela signifie que le prix peut varier d'un lot à l'autre“. Plus cher que les consoles traditionnelles, et potentiellement plus que la Steam Machine. Mais au moins, vous pouvez vous procurer la Playnix tout de suite.


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