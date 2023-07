Les Emojis 3D de Windows 11 arrivent, la 5G bientôt chez Huawei, c’est le récap

Huawei aurait trouvé un moyen de rendre ses futurs smartphones compatibles avec la 5G. Les emojis 3D arrivent enfin dans Windows 11, mais uniquement auprès des Insiders. Et le VPN de Google One se dote de nouveaux réglages beaucoup plus fins. C’est le récap.

Le monde de l’intelligence artificielle générative est toujours en pleine ébullition. Depuis l’avènement de ChatGPT, les initiatives se multiplient, que ce soit chez Adobe, Google, Microsoft et même bientôt Facebook, dont l’alternative à ChatGPT est attendue en décembre 2023. Le 12 juillet, nous rapportions même dans nos colonnes l’arrivée d’un challenger : Claude 2, une AI générative développée par Anthropic. Mais, même si Anthropic parviendra à focaliser une partie de l’attention sur Claude 2, ce sont les grandes firmes américaines les plus attendues dans ce domaine.

Dont Google et son Bard. Ce dernier était jusqu’à présent réservé aux États-Unis et à quelques pays chanceux. Mais la firme de Mountain View a mis à jour Bard, lui offrant d’une part de nombreuses fonctionnalités, mais aussi l’opportunité de se frotter à un public plus large. Notamment les Français. Retrouvez dans nos colonnes un article complet sur l’arrivée en France de Bard et comment y accéder. Retrouvez également ci-dessous les autres actualités qui ont marqué la journée du 13 juillet 2023.

Huawei pourrait bientôt proposer à nouveau des smartphones 5G

Depuis 2019, Huawei est soumis à un embargo sur les technologies américaines. Même si la firme chinoise bénéficie de plusieurs dérogations, cela a plusieurs conséquences. Elle ne peut intégrer les briques Google dans ses smartphones. Et elle ne peut utiliser de composants compatibles 5G. C’est pour cela que les P60 Pro et Mate X3 récemment testés dans nos colonnes sont uniquement compatibles 4G. Cependant, une rumeur affirme que Huawei pourrait bientôt proposer à nouveau des smartphones 5G. Et cela grâce à un partenariat signé avec un fondeur basé à Shanghai. Toute l’histoire est disponible dans le lien qui suit.

Microsoft tient enfin sa promesse sur les emojis 3D de Windows 11

Les emojis 3D sont l’une des arlésiennes de Windows 11. La fonctionnalité a été présentée il y a deux ans par Microsoft, quelques mois avant le lancement officiel du nouveau système d’exploitation (le 5 octobre 2021). Après un grand cafouillage sur leur arrivée dans Windows 11, Microsoft fait quelques essais dans Teams et Skype. Puis les emojis 3D disparaissent à nouveau. Et ce n’est qu’en juillet 2023, soit deux ans après leur présentation, qu’ils arrivent dans le système d’exploitation. Mais il y a un truc, bien évidemment : la fonctionnalité est toujours en beta.

Le VPN de Google One gagne en flexibilité

Vous connaissez certainement Google One : c’est le service de stockage sur le cloud de la firme de Mountain View. Google One compte quelques avantages supplémentaires : des outils de retouches dans Google Photos et un VPN intégré (comme dans Apple One). Jusqu’à présent, ce VPN n’offrait pas toute la flexibilité attendue par les utilisateurs. Google a mis à jour cette fonctionnalité et permet désormais aux utilisateurs de choisir leur localisation physique, tout en bénéficiant de la protection du VPN. Le but est d’améliorer l’expérience des abonnés avec les applications qui utilisent la géolocalisation (comme la météo, par exemple).

