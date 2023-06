SpaceX veut réussir le deuxième lancement de Starship, près de mille changements sont au programme

Le lancement explosif de la fusée Starship, le 20 avril dernier, n’a pas freiné SpaceX dans sa quête d’innovation. Loin de se décourager, les ingénieurs préparent d’arrache-pied le second lancement prévu pour cet été.

Elon Musk, président de SpaceX, a présenté sur Twitter les nombreuses améliorations apportées à son aéronef. Même si, selon son PDG, le lancement du mois d’avril a été riche en enseignements, de l’avis de nombreux observateurs, l’explosion de Starship quatre minutes seulement après l’allumage, a sans doute propagé des particules dangereuses dans l’air.

Pour le deuxième lancement de Starship, l’objectif est donc clair : la phase de séparation doit se dérouler sans accroc. Selon Musk, « SpaceX prévoit de changer la séquence de lancement afin d’augmenter les chances de séparation des premier et deuxième étages de la fusée ». En effet, une fois que Starship est lancée, elle transporte à la fois le carburant et les moteurs qui lui permettront de se propulser dans l’espace une fois en orbite. Cela dit, il est primordial d’alléger la charge de la fusée lors de son ascension, en se délestant des étages inutiles.

SpaceX a amélioré Starship sur pas moins de 1000 points pour son 2e lancement

Après le lancement du 20 avril, la poussée de la plus grosse fusée du monde a été si puissante qu'elle a causé de gros dégâts sur la nature environnante. Pour remédier à cela, les ingénieurs ont décidé de renforcer la plaque d’acier sous la plateforme de lancement de la mégafusée d’une part, et d’autre part, d’améliorer les moteurs de Starship. Au total, selon Elon Musk, pas moins de mille changements ont été apportés à la fusée pour que le deuxième vol d’essai se déroule dans les meilleures conditions.

La réussite du programme Starship est essentielle pour l’avenir de la compagnie. En plus d’aider à la mise en place de la constellation de satellites Starlink, qui permet d’accéder à Internet même dans les zones les plus reculées de la planète, il devrait à moyen terme, transporter les premiers spationautes sur la Lune depuis 1972 au cours de la mission Artemis de la NASA et, à plus long terme, héberger les premières missions habitées vers Mars.

