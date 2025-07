Pourquoi Apple va déplacer son logo sur le dos des iPhone ?

Le logo d'Apple ne sera plus positionné au même endroit à l'arrière des iPhone. Cette décision découle d'un changement de design des prochains appareils et d'un déplacement des aimants MagSafe.

Apple n'a plus modifié l'emplacement de son logo au dos des iPhone depuis la sortie de l'iPhone X en 2017. À partir de la génération des iPhone 17, attendue en septembre prochain, cette disposition va évoluer. La décision de le déplacer est d'abord d'ordre esthétique. Le design de l'iPhone va radicalement changer avec les prochains modèles. Le capteur photo ne sera plus seulement dans le coin supérieur gauche du panneau arrière, mais occupera presque toute la largeur des modèles Pro. Même en hauteur, ce nouvel élément de design va prendre de la place.

Pour harmoniser le tout et éviter que le logo en forme de pomme ne soit trop collé au bloc photo, il va être positionné plus bas. Ce changement peut paraître mineur, mais il va casser la symétrie à laquelle on était habitué. Les utilisateurs vont forcément s'en rendre compte et pourraient avoir du mal à s'y accommoder au début. Mais les conséquences sont bien plus importantes pour une fonctionnalité majeure de l'iPhone : la recharge sans fil magnétique.

iPhone 17 Pro : le logo bouge, les aimants aussi

Depuis l'iPhone 12, les mobiles d'Apple intègrent un réseau d'aimants baptisé MagSafe. Il sert à améliorer l'alignement du smartphone quand posé sur une station de recharge sans fil et à coller des accessoires au dos de son iPhone par magnétisme. Pour que les utilisateurs disposent d'un indicateur visuel clair quant à la position des aimants, ceux-ci sont installés au niveau du logo d'Apple. Celui-ci descendant, ce sera aussi le cas des aimants MagSafe, qui se trouveront donc plus bas qu'actuellement.

La source explique que les accessoires magnétiques pour iPhone continueront de fonctionner sur les prochains modèles malgré ces changements. D'un point de vue purement esthétique par contre, certains d'entre eux risquent de mal s'adapter au nouveau design. L'ouverture laissant apparaître le logo Apple ne sera plus au bon endroit, et celui-ci sera donc caché pour l'accessoire. Les fabricants se sont déjà mis au travail pour s'adapter et concevoir des accessoires MagSafe prenant en compte la nouvelle position du logo.