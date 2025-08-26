La batterie de votre montre connectée se vide toute seule ? Le Play Store va dénoncer le coupable

Tous les cadrans de montre connectée ne se valent pas. Certains effets visuels séduisants peuvent vider l’énergie en quelques heures. Google met en place une solution pour aider les utilisateurs à faire le bon choix.

Depuis quelques années, les montres connectées se transforment en véritables compagnons numériques. Notifications, suivi de santé, applications dédiées : elles concentrent de plus en plus de fonctions. Pour Google, ce rôle passe par son système Wear OS, qui continue d’évoluer. La firme y déploie progressivement son design Material 3 Expressive, déjà présent sur Android. Résultat : des interfaces plus modernes, plus lisibles et adaptées aux petits écrans. Pourtant, malgré ces efforts esthétiques, un problème persiste et agace beaucoup d’utilisateurs : la batterie fond trop vite.

C’est précisément sur ce point que Google introduit une nouveauté pratique dans le Play Store. Avec la mise à jour 47.7, certaines fiches d’applications vont désormais afficher un avertissement lorsqu’un cadran de montre risque d’épuiser la batterie trop vite. Cette mesure cible surtout les designs les plus lourds, riches en animations ou en données actualisées en continu. L’objectif est simple : informer les utilisateurs avant l’installation pour éviter les mauvaises surprises.

Le Play Store affiche un avertissement sur les cadrans de montres connectées qui épuisent la batterie

Certains cadrans dits « vampires » sollicitent en permanence le processeur de la montre ou multiplient les échanges avec le smartphone associé. Jusqu’ici, aucun indicateur ne permettait de savoir si un de ces derniers allait réduire drastiquement l’autonomie. Beaucoup découvraient le problème après installation, parfois en constatant une batterie vide dès la fin de la journée. Désormais, le Play Store permettra d’identifier en amont les trop gourmands et de privilégier des modèles plus légers et stables.

Le déploiement de cette fonction est progressif et n’apparaît pas encore sur toutes les montres, y compris la Galaxy Watch8 ou la Pixel Watch. Mais son arrivée devrait concerner l’ensemble de l’écosystème Wear OS dans les prochaines semaines.

Avec plus de 5 000 cadrans disponibles, cette information s’annonce utile pour guider les utilisateurs dans leurs choix. Elle montre aussi la volonté de Google d’optimiser l’autonomie de Wear OS, un point régulièrement critiqué face à la concurrence. Entre la modernisation visuelle et la meilleure gestion de l’énergie, les montres connectées de la marque gagnent en cohérence et en fiabilité.