KTC H24F8 : vite, cet écran PC gamer de 23,8″ 180 Hz est à 79 € seulement !

Vous cherchez un bon moniteur pour compléter votre setup de gaming ? Le choix de l’écran est un point à ne surtout pas négliger. Durant le Single’s Day organisé par AliExpress, l’écran PC KTC H24F8 de 23,8 pouces est à prix sacrifié. En utilisant le code 11FR005, vous pouvez l’avoir à seulement 79,50€. Ne passez pas à côté de cette offre !

Vous cherchez un écran gaming à prix abordable pour compléter votre setup sans vous ruiner ? Voici un bon plan qui devrait vous plaire. AliExpress devance le Black Friday en proposant des offres imbattables sur les produits high-tech lors du Single’s Day. Le rayon gaming n’y échappe pas.

Vous pouvez ainsi trouver l’écran PC gamer KTC H24F8 à 84,50 €. Et bonne nouvelle, durant cette courte période, avec le code 11FR005, vous obtenez 5 € de remise dès 39 € d’achat. Ce moniteur passe alors à 79,50€ seulement.

L’écran est expédié depuis l’Espagne. La livraison est gratuite et ultra rapide. Enfin, si finalement vous changez d’avis, vous avez 15 jours pour retourner gratuitement le produit.

Concernant sa fiche technique, le KTC H24F8 est un bel écran FHD (1920 x 1080 pixels) de 23,8 pouces qui dispose d’une faible lumière bleue. Il profite d’un taux de rafraîchissement maximal de 180 Hz et prend en charge le HDR 10. Avec un temps de réponse de 1 ms et une luminosité de 400 cd/m², vous pourrez profiter d’images fluides d’excellente qualité. C’est idéal pour du gaming. Enfin, au niveau des connectiques, on retrouve 2 ports HDMI 2.0, un DP 1.4 et une entrée pour les écouteurs.

Vous prévoyez d’autres achats pour le Single’s Day ? Vous avez la possibilité d’avoir jusqu’à 80 € de réduction immédiate en plus des promotions déjà en cours. Voici les codes à utiliser :

5€ de remise dès 39€ d'achat:11FR005

12€ de remise dès 89€ d'achat:11FR012

25€ de remise dès 169€ d'achat:11FR025

40€ de remise dès 269€ d'achat:11FR040

60€ de remise dès 359€ d'achat:11FR060

80€ de remise dès 499€ d'achat:11FR080

