Kodi 18 Matrix est disponible, voici les nouveautés

Kodi est un des lecteurs multimédias open source les plus utilisés au monde. La nouvelle version Kodi 19 « Matrix » est maintenant disponible. Celui-ci a été initialement conçu pour la Xbox, mais a rapidement été porté sur d'autres plateformes telles que Windows et Linux, et finalement sur les smartphones et téléviseurs Android ainsi que sur iOS. L’application permet d'accéder à tous vos médias numériques, y compris vos films, votre musique et vos émissions de télévision, le tout en un seul endroit, à partir de n'importe quel appareil.

Une nouvelle version stable du logiciel sort tous les deux ans, et les développeurs viennent d'annoncer la sortie de Kodi 19 « Matrix » un peu plus de deux ans après la sortie de Kodi 18 “Leia”. Kodi 19 tire son nom de code des films “Matrix”. En effet, lorsque vous lancerez l'application pour la première fois, vous verrez un écran de démarrage inspiré de la célèbre franchise américaine.

Il s'agit d'une mise à jour majeure, apportant des améliorations significatives à la lecture audio et vidéo, un meilleur support des sous-titres, un support pour tvOS d'Apple et des améliorations de sécurité. De plus, Kodi prend en charge des plug-ins et des thèmes tiers qui peuvent modifier l'aspect et la convivialité du logiciel et ajouter un support pour jouer à des jeux, diffuser des médias Internet en continu, et bien plus encore. Le célèbre lecteur a récemment fait face à une plainte DMCA émise par beIn Media Group, le groupe de médias qatari propriétaire des chaînes beIn Sport en France. En conséquence, Google avait supprimé Kodi des résultats de recherche pour streaming illégal.

Quelles nouveautés pour Kodi 19 « Matrix » ?

Tout d’abord, l'interface utilisateur globale de Kodi a été rafraîchie avec, entre autres, un aperçu de la lecture en cours, de la liste de lecture. En ce qui concerne la vidéo, la plupart des changements sont très techniques et dépendent de votre matériel. On retrouve le décodage logiciel AV1, la compatibilité HLG HDR et HDR10 statique sur Windows 10, le support du HDR10 statique et du HDR dynamique Dolby Vision sur Android, et plus de scalers OpenGL bicubes.

Les sous-titres ont également été améliorés. Vous pouvez désormais sélectionner une couleur gris foncé et régler l'opacité des sous-titres, deux éléments qui contribuent à offrir une expérience de visionnage confortable tout en regardant du contenu HDR.

Kodi 19 offre également un meilleur support pour les clips musicaux. Le lecteur peut désormais regrouper les clips musicaux par artiste, et si vous disposez à la fois d'une bibliothèque musicale et d'une vidéothèque, Kodi peut récupérer les métadonnées de vos fichiers musicaux et afficher les clips musicaux associés. Vous pouvez télécharger Kodi sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS en cliquant ici.