Microsoft Word va prédire tout ce que vous tapez dès mars 2021

Microsoft prévoit de déployer une nouvelle fonctionnalité de prédiction de texte pour Word en mars, selon la feuille de route Microsoft 365. Elle fonctionnera de la même manière que Smart Compose dans Google Docs. La prédiction de texte utilise l'apprentissage automatique pour anticiper le mot ou la phrase que l'auteur doit taper ensuite pour permettre une composition de texte plus rapide.

Grâce à la prédiction de texte, Word pour Windows sera en mesure de prédire le texte en temps réel au fur et à mesure que l'utilisateur tape dans un document. Il s’agit d’une fonctionnalité que Microsoft avait déjà déployée l’année dernière sur Outlook, et qui devrait être disponible en mars prochain pour certains utilisateurs.

Ces prédictions seront grisées, et les utilisateurs devront appuyer sur la touche TAB pour accepter une prédiction ou ignorer les suggestions en continuant à taper ou en appuyant sur Echap. Au lancement, cette fonctionnalité sera réservée aux utilisateurs anglophones et sera activée par défaut pour tous. En plus de la prédiction de texte, Microsoft avait récemment ajouté sur Word un correcteur boosté par une IA qui pouvait s’adapter à votre écriture, faire des propositions pour améliorer votre syntaxe, intégrer l'inclusivité ou encore affiner la clarté de vos propos.

Word pourra prédire ce que vous comptez écrire

Présentée initialement aux utilisateurs du programme Office Insiders en septembre 2020, la fonction intelligente apprendra et s'améliorera avec le temps. Elle devrait contribuer à réduire les problèmes d'orthographe et de grammaire en fournissant des suggestions rapides et précises basées sur les tournures de phrase de l'utilisateur. Bien sûr, les prédictions textuelles peuvent également être complètement désactivées si vous n’aimez pas la fonctionnalité.

Microsoft apporte également une nouvelle expérience de commentaire à Word pour Windows et Mac. Les utilisateurs auront notamment la possibilité de répondre aux commentaires directement à partir d'une notification par courrier électronique, et d’être notifiés par des @mentions.

À lire également : Microsoft Office change de look : Word et Excel adoptent un nouveau design épuré

Concernant la confidentialité des données, celles-ci ne quitteront pas votre ordinateur, à moins que vous n’ayez accepté de partager vos données avec Microsoft. Les prédictions de texte commenceront à être déployées dans Word pour Windows en mars, mais on ne sait pas encore quand cette mise à jour sera disponible pour Word pour Mac ou l'application Web.

Source : The Verge