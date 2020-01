Klipsch lance un casque avec ANC qui risque de vous détourner de Sony et Bose

Klipsch souhaite profiter du CES 2020 pour dévoiler un nouveau casque à annulation active de bruit (ANC) : vendu 399 dollars, il propose une ANC de 40 décibels, une autonomie de 30 heures avec recharge rapide (5 heures en 10 mn), et la possibilité de se recharger dans une « flight case ». Le tout avec les meilleurs codecs bluetooth du marché.

Si l’on regarde dans un budget compris entre 250 et 400 euros, les meilleurs casques audio bluetooth avec annulation de bruit active sont actuellement plutôt le Sony WH-1000XM3 et le Bose 700, qui surpasse l’ancien roi, le QC 35 II. Pourtant peu connu du grand public, en tout cas en France, Klipsch pourrait prochainement leur tailler des parts de marché avec un nouveau casque très attendu, baptisé Over-Ear Active Noise Cancelling.

Klipsch est une marque venue des Etats-Unis – elle s’était jusqu’ici surtout fait connaitre pour son rôle dans le développement du son haute-fidélité (Hi-Fi). Avec des équipements ultra-premium. Une véritable institution sur le marché depuis 1946. Alors lorsque la marque explique qu’elle va profiter du CES 2020 pour lancer un casque à réduction de bruit active, cela retient forcément notre attention.

D’autant qu’en plus de son prix de 399 dollars – le même que celui du Bose 700 – la marque en a profité pour dévoiler des images ainsi que plusieurs détails qui nous font dire que le produit se compare très favorablement à ses concurrents directs. D’abord, comme le relate Engadget, ce casque propose une annulation de bruit de -40 décibels.

C’est -10 dB de plus que l’atténuation délivrée par le XM3 par exemple. Et on ne parle ici que de l’ANC, le design du casque circum-auriculaire participant grandement de manière passive à l’atténuation générale. Il faudra donc le mesurer par nos propres tests, mais cela sent déjà très bon. Comme chez ses concurrents, vous pourrez bien sur compter sur plusieurs modes d’atténuation pour rester à l’écoute de la voix et/ou des sons environnants.

Ensuite l’autonomie et la recharge rapide USB-C : ce casque semble aller au-delà de la concurrence avec une trentaine d’heures d’autonomie, et 5 heures d’autonomie après seulement 10 minutes de charge. Sony et Bose promettent, eux, une vingtaine d’heures d’écoute en une seule charge. Engadget précise que le « flight case » inclus dans la boite permet de charger le casque lorsqu’il est protégé, là encore, contrairement à ses concurrents.

Enfin, ce Klipsch se connecte en Bluetooth 5.0 et ne lésine pas sur les codecs avec le SBC, l’aptX HD, et l’AAC – une application permet de tout régler sur le smartphone, et le casque embarque un bouton Google Assistant dédié. Le casque sera initialement proposé cet automne en deux coloris, noir et blanc/gris. Une édition spéciale McLaren plus chère, avec des accents plus colorés (et de l’orange, forcément comme le OnePlus 7T Pro Edition McLaren) sera proposée ultérieurement pour 549 dollars.

Source : Engadget