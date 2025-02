Le jeu historique a le vent en poupe, notamment avec la sortie de l’excellent Kingdom Come Deliverance 2. Mais c’est loin d’être le premier titre d’aventure à jouer ainsi avec notre passé ! L’histoire a toujours été un terrain de jeu qui a intéressé les développeurs. Petit tour d’horizon des œuvres les plus marquantes.

Lorsque le jeu vidéo s’est installé dans les salles d’arcade, les concepteurs ont misé sur des œuvres sportives ou de science-fiction, comme PONG et Space Invaders. Ce n’est qu’un peu plus tard, avec l’évolution technologique des années 1980, que l’ambition a été revue à la hausse avec des jeux s’imprégnant de l’histoire avec un grand H. Depuis quelques années, de nombreux jeux d’action en monde ouvert aiment naviguer entre le réalisme de différentes périodes historiques et la liberté narrative offerte par le média. En ce dimanche, Phonandroid a décidé de livrer un portrait de titres d’action/aventure à dominante historique qui ont marqué les esprits.

Combattre l'invasion Mongole

Inspiré de la première tentative d’invasion du Japon par les mongols en 1274, Ghost of Tsushima demeure l’une des valeurs sûres de la PlayStation 4. Adapté sur PlayStation 5 et PC dans une version Director’s Cut optimisée, le titre profite d’un cadre historique et géographique qui pousse l’immersion à un niveau rarement atteint. Tout en prenant d’importantes libertés scénaristiques, cette œuvre profite d’une mise en scène qui met en avant la beauté de l’île, mais aussi son manque de défense (80 samouraïs contre une armée de 30 000 hommes) lors de la fameuse invasion. C’est dans ce contexte que le joueur fait connaissance avec Jin Sakai (personnage fictif), laissé pour mort, qui va devenir un « fantôme » et tenter de sauver sa terre natale du brutal Khotun Khan. En attendant le très prometteur Ghost of Yotei du même studio, Ghost of Tsushima est vraiment un jeu à faire pour qui aime le Japon féodal et le monde des samouraïs. En dépit de ses libertés narrative, l’aventure de Jin Sakai regorge d’éléments historiques réels, bien qu’elle demeure une fiction.

I’m a poor lonesome cowboy

Dans l’univers des jeux ayant pour base une période donnée de l’histoire, il est impossible de passer à côté de ce qui demeure, encore aujourd’hui, la plus incroyable retranscription de l’ouest américain avec la saga Red Dead Redemption. Après un premier épisode qui a marqué tous les esprits, Rockstar a récidivé en 2018 avec une suite tout bonnement renversante, tant sur le plan graphique que sur la véracité historique. Tout en prenant quelques timides libertés, le jeu dépeint la rudesse de l’Amérique de la fin du XIXème siècle, à l’heure où les hors-la-loi font face à un important dilemme pour survivre. Brisé socialement (on est soit très riche, soit très pauvre), le pays est à un tournant de son histoire et cet épisode parvient à retranscrire cette période, entre progrès technologique, criminalité omniprésente et une médecine qui se cherche. Une œuvre coup de poing en monde ouvert qui était indéniablement en avance sur son temps. Sept ans après sa sortie, il demeure toujours l’un des plus beaux jeux de l’histoire.

La Provence du Moyen-Âge

On quitte le monde du réalisme pour lorgner du côté du fantastique. Façonnée avec amour par le studio Asobo à Bordeaux, A Plague Tale est une série qui a forcément un écho pour nous autres, Français. Se déroulant durant la Guerre de Cent-Ans, on y suit le destin de deux personnages, Amicia et son frère Hugo, dans une Europe dévastée par la Peste Noire. Dans le premier épisode, l’aventure se déroule en Guyenne, l’actuelle Aquitaine, avant de se poursuivre vers la Provence et le bassin méditerranéen. Pour construire le Moyen-Âge de ce jeu, tout en gardant à l’esprit qu’il devait s’agit d’un voyage pour le joueur, le studio a collaboré avec l’historienne Roxane Chilà. On évolue ainsi entre la cité de Carcassonne ou encore Arles, tout en utilisant des armes qui avaient court à cette époque. La reconstitution mérite vraiment le détour, que ce soit en matière de personnages, d’architecture, de la vie des citoyens, des vêtements, etc.

Unité française

On reste en France avec un épisode de la saga Assassin’s Creed qui était très attendu avant sa sortie. Intitulé Unity, il plonge le joueur à la veille de la Révolution Française, tout en prenant de grandes libertés artistiques et scénaristiques. Il n’en demeure pas moins d’une redoutable immersion pour qui souhaite vivre, virtuellement parlant, une épopée dans cette époque fondatrice de l’histoire du pays. Pour réaliser cette fresque numérique, l’équipe s’est attaché les services d’historiens et on peut ainsi découvrir la place de Grève où avait lieu les pendaisons des contre-révolutionnaires. En évoluant au travers d’un Paris reproduit presque à l’échelle 1:1, on est ainsi amené à visiter des quartiers célèbres, à contempler de superbes monuments, mais aussi à découvrir des personnalités célèbres comme le Roi Louis XVI ou encore Robespierre. Fruit d’un travail de longue haleine, Unity a été un défi, comme le prouve la modélisation de Notre-Dame qui a demandé deux ans de labeur. L’anachronisme est souvent présent (La Marseillaise, le drapeau français…), mais quel épisode ! Bien entendu, c'est une habitude pour la saga AC de jouer avec l'histoire. L'épisode le plus récent, Mirage, dépeint avec brio la Bagdad du IXe siècle.

Veni Vidi Vici

Le jeu vidéo s’est aussi intéressée à une autre période de l’Histoire : la Rome Antique. Vitrine technologique de la Xbox One à sa sortie, Ryse : Son of Rome est un titre qui s’affranchit de toute véracité historique (ou presque), mais qui délivre une immersion assez folle dans un monde latin totalement fantasmé. On y campe un légionnaire, Marius Titus, qui voit sa vie basculer alors qu’il est de retour au bercail. Tout en puisant dans l’Histoire, cette œuvre joue avec celle-ci, puisqu’on nous dépeint un empereur Néron d’un certain âge alors qu’il s’est éteint à trente ans à peine. Fortement porté sur l’action, le jeu vaut néanmoins le détour pour sa réalisation et son environnement romain qui n’est pas légion dans les jeux d’aventure.

La Bohème

Enfin, l’un des représentants les plus emblématiques du jeu historique est évidemment Kingdom Come Deliverance, sorti en 2018. Développé par le studio tchèque Warhorse, c’est un titre qui a la particularité d’être le plus fidèle possible à la réalité, que ce soit dans la reproduction de ses décors (tous les lieux vus dans le jeu existent ou ont existé) ou encore dans la restitution de son époque. Un travail scientifique qui ferait presque oublier qu’il y a un jeu autour ! Le joueur y incarne Henry, jeune forgeron broyé par la guerre civile qui ravage le royaume de Bohème en 1403. Une aventure prenante qui a eu le droit à une magnifique suite en 2025 : Kingdom Come Deliverance 2.

Depuis son invention, le jeu vidéo nous a toujours proposé des œuvres qui se mélangent à l’histoire. Certaines d’entre elles prônent un réalisme à outrance là où d’autres conservent une part de fiction pour éviter que le plaisir vidéoludique ne s’évapore par un trop plein d’authenticité. Il est impossible de dresser le nombre exact des jeux vidéo à dominante historique, mais ce qui est certain, c’est qu’il en existe des milliers. Outre les jeux d’action/aventure, il y a évidemment de nombreux jeux de stratégie (Civilization, Age of Empires…), mais aussi des jeux de rôle, des jeux de tir (FPS) et même des jeux de réflexion. Preuve en est que le jeu vidéo, pour quiconque s’intéresse à l’Histoire de l’humanité, est un formidable puits de découvertes. Pourvu que ça dure.