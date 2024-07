Kindle Paperwhite : avec cette belle offre, la liseuse passe à petit prix !

Vous cherchez une excellente liseuse à prix réduit ? C’est le bon moment pour craquer ! Durant le Prime Day, Amazon brade la Kindle Paperwhite. Normalement en vente à 159,99 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 124,99 €.

Cliquez ici pour acheter la Kindle Paperwhite à 134,99 € au lieu de 169,99 € (sans publicités)

Cliquez ici pour acheter la Kindle Paperwhite à 124,99 € au lieu de 159,99 € (avec publicités)

Les vacances riment avec détente. C’est le bon moment pour lire au bord de la piscine ou sur la plage entre deux baignades. Pour éviter de surcharger votre valise avec des livres, vous pouvez opter pour une liseuse. Compacte et légère, cette tablette destinée à la lecture est facile à transporter dans son sac.

Durant le Prime Day qui se termine ce 17 juillet, Amazon affiche sa Kindle Paperwhite à prix réduit. Ainsi, vous pouvez l’acheter à 124,99 € au lieu de 169,99 €. Mais attention, cette offre est réservée aux abonnés Prime. Si vous n’êtes pas encore membre du programme, Amazon vous propose une offre d’essai gratuite de 30 jours.

Quelles sont les caractéristiques de la Kindle PaperWhite ?

La Kindle PaperWhite est une liseuse haut de gamme. Elle dispose d'un écran de 6,8 pouces avec des bords fins et un éclairage intégré à 17 LED. Vous avez la possibilité de régler manuellement la température de l’écran pour passer d’une lumière blanche, adaptée pour lire en journée, à une teinte orangée, pour lire la nuit. C’est pratique, notamment pour lire dans le noir sans fatiguer vos yeux. Vous pouvez aussi changer la taille et les caractères gras du texte.

L’écran profite d’une résolution de 300 ppp et d’un traitement d'écran anti-reflets. Votre expérience de lecture est donc optimale. Ce modèle dispose par ailleurs d’un espace de stockage de 16 Go. Vous pourrez donc stocker de nombreux livres. Et bonne nouvelle, en étant membre Prime, vous avez un accès illimité à un catalogue contenant des millions de titres.

La Kindle PaperWhite est certifiée IPX8. Elle ne craint donc pas l’eau. Elle résiste à une immersion dans de l'eau douce jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant une heure. Vous pouvez donc lire au bord de la piscine sans avoir peur des éclaboussures. Enfin, côté batterie, la liseuse profite d’une autonomie pouvant atteindre les 10 semaines d’utilisation. Elle se recharge simplement en USB-C.