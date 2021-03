Kia EV6 : le crossover électrique se recharge à 80 % en moins de 20 minutes

Deux semaines après avoir présenté les contours ergonomiques de l’EV6, Kia a détaillé le 30 mars 2021 les spécifications techniques du crossover électrique. Basée sur la plate-forme E-GMP, la Kia EV6 se distingue surtout par une charge rapide : moins de 20 minutes pour une charge quasi complète. Cinq modèles sont prévus.

Il y a deux semaines, nous rapportions dans nos colonnes les premières photos du nouveau crossover 100 % électrique de Kia, l’EV6. Il s’agit d’un modèle très particulier pour Kia, puisqu’il inaugure la nouvelle stratégie de la marque (et du groupe Hyundai) dans le domaine des véhicules électriques. L’EV6 profite de la première batterie conçue pour une plate-forme exclusivement électrique, l’E-GMP. Cela veut dire que l’ensemble de la chaîne de fabrication est tournée vers l’électrique. Une première chez Hyundai.

Jusqu’à présent, la marque Kia n’avait pas dévoilé les spécifications techniques de l’EV6. Aujourd’hui elle a diffusé un communiqué de presse, ainsi qu’une vidéo sur YouTube (que vous pouvez retrouver en fin de cet article) pour confirmer les différents modèles d’EV6 qui seront proposés, ainsi que leurs caractéristiques. Le nombre de modèles est de cinq : deux en version standard, deux en version « Long Range » et une dernière en version GT où le moteur est largement plus performant. Les EV6 standard et Long Range se déclinent avec deux roues motrices ou quatre roues motrices.

Une recharge rapide… vraiment rapide !

La principale caractéristique de l’EV6 est la puissance de sa charge. C’est cet argument que Kia met en avant. Et c’est normal. L’EV6 est proposé en deux options. La première est compatible avec une charge de 400 volts, tandis que la seconde avec une charge de 800 volts. Grâce à la seconde, le crossover offre des temps de charge très rapide : 4,5 minutes pour une autonomie de 100 kilomètres et 18 minutes pour passer de 0 à 80 %. Bien sûr, cela dépendra de la capacité de la batterie. Ces chiffres concernent l’EV6 standard à deux roues motrices, proposée avec une batterie de 77,4 kWh.

Regardons à présent la puissance des moteurs. La version standard avec deux roues motrices propose une puissance de 168 chevaux. L’accélération n’a pas été annoncée. En revanche, l’autonomie est officielle : 317 miles WLTP, soit 510 kilomètres, approximativement. C’est le seul modèle où l’autonomie est officielle. Dommage. Le moteur de la version standard quatre roues motrices offre une puissance 232 chevaux. Elle passe de 0 à 100 kilomètres/heure en 6,2 secondes. Son autonomie sera certainement un peu plus faible.

Les versions Long Range de l’EV6 offrent une puissance de 225 et 321 chevaux pour les versions 2 roues motrices et 4 roues motrices, respectivement. Côté accélération, la version 4 roues motrices passe de 0 à 100 kilomètres/heure en 5,2 secondes. Enfin, la version GT, la plus puissante et proposée uniquement en quatre roues motrices, profite d’un moteur de 577 chevaux. L’accélération est nettement meilleure ici : 3,5 secondes pour passer de 0 à 100 kilomètres/heure. Voilà qui donnera des sensations aux amateurs de sportivité.