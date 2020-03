Justificatif de déplacement professionnel : comment le télécharger et l’imprimer ?

Le justificatif de déplacement professionnel vous permet de continuer à pouvoir travailler malgré les mesures de confinement mises en place à cause du coronavirus. Voici les cas dans lesquels vous en êtes dispensé et comment le télécharger ailleurs que le site du ministère qui est facilement saturé.

Depuis mardi 17 mars à midi, les Français doivent impérativement justifier de leurs déplacements personnels et professionnels avec une attestation. Nous vous expliquions hier comment télécharger l’attestation de sortie du domicile rendue obligatoire par le coronavirus, et les cinq cas dans lesquels la sortie du domicile est tolérée – sous réserve d'emporter la fameuse attestation sur soi.

Néanmoins, cette attestation de sortie n’est en fait valable que pour les déplacements personnels. Alors que faire si vous devez tout de même vous rendre sur votre lieu de travail ? Même si les autorités encouragent autant que possible le télétravail, il y a certains secteurs d’activité stratégiques ou indispensables à la santé de l’économie. Or, vous le savez, les policiers commencent à appliquer assez fermement une amende de 135 € (375 € en cas de majoration) lorsqu’ils contrôlent des personnes qui ne disposent pas d’attestation ou ne l’ont pas remplie correctement.

Comment télécharger le justificatif de déplacement professionnel

Du coup, si vous devez vous rendre quand même sur votre lieu de travail, il vous faudra sans doute demander à votre employeur de remplir un justificatif de déplacement professionnel. Celui-ci n’est pas daté, ce qui signifie que vous n’aurez pas à en remplir un nouveau tous les jours. Il ne vous autorise néanmoins rien d’autre que de vous rendre tous les jours sur votre lieu de travail et d’y rester avant de rentrer chez vous le soir. Si vous sortez de ce cadre, il vous faudra sans doute remplir en prime une attestation de sortie.

Le document, signé et cacheté par votre employeur doit en effet comporter, en plus de votre nom, prénom et date de naissance, la nature de l’activité professionnelle, votre lieu de travail, votre domicile, le trajet que vous effectuerez tous les jours et le moyen de déplacement. En cas de sortie de circuit, le justificatif ne vous protègera pas contre une amende. Il existe par ailleurs des exceptions. Si votre employeur vous a par exemple délivré un certificat, ou que vous disposez d’une carte professionnelle. Les porteurs d’une carte de presse, notamment, sont exemptés de ce justificatif.

Ce justificatif est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Mais la page est saturée par intermittence. Nous vous proposons donc un lien bis hébergé sur un compte Google Drive de la rédaction.

Télécharger le justificatif de déplacement professionnel (depuis Google Drive)