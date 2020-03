Coronavirus : l’amende pour non-respect du confinement passe à 135 € dès aujourd’hui

La lutte contre le coronavirus s’intensifie : après la mise en place d’un confinement strict et d’attestations de sortie, les autorités ont décidé de hausser le montant de l’amende en cas de non-respect du confinement. Elle passe ainsi à 135 €.

Au second jour d’une France confinée, le gouvernement a décidé de renforcer les sanctions en cas de non-respect des mesures. Depuis ce lundi, les Français qui souhaitent sortir de chez eux doivent en effet remplir une attestation de sortie sur l’honneur. Attestation qui prévoit cinq cas dans lesquels les sorties du domicile sont autorisées :

Déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés

Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans les établissements autorisés

Déplacements pour motif de santé

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants

Déplacements brefs à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes à l’exclusion des sports collectifs, et aux besoins des animaux de compagnie

Pour être autorisée, toute sortie doit se faire seule

L’attestation étant obligatoire, une amende était prévue dès le départ pour sanctionner son non-respect ou son absence constatée par les forces de l’ordre. L’amende était à l’origine fixée à 38 euros mais les policiers ne l’appliquaient pas. Cela change à partir d’aujourd’hui.

Le Monde nous apprend en effet que l’amende passe désormais à 135 € et qu’à Paris, on entend désormais toutes les 30 secondes les sifflets des forces de l’ordre qui arrêtent des passants pour contrôler leur attestation.

Notez que pour respecter la loi, toute sortie doit se faire seule, sauf si vous accompagnez une personne vulnérable chez le médecin ou que vous récupérez vos enfants dans le cadre d’une garde alternée.

Outre le respect des règles, ces mesures limitent la propagation du virus, et donc l’impact de la pandémie sur les hôpitaux et personnels de santé. On ne soulignera donc pas assez à quel point il est impératif de respecter le confinement.

Source : Le Monde