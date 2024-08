Jusqu’à 900 € de remise sur la meilleure TV OLED de Samsung (2024)

La meilleure TV QD-OLED de 2024 fait l'objet d'une belle réduction sur le site de Samsung. Vous pouvez économiser jusqu'à 900 € sur le modèle S95D grâce à une réduction immédiate et à une offre de remboursement.

La TV OLED la plus avancée de Samsung en 2024 n'est autre que la référence S95D. C'est un téléviseur QD-OLED pour être plus précis, car il associe le meilleur des deux mondes (QLED et OLED).

Pendant quelques jours encore, vous pouvez profiter d'une réduction allant jusqu'à 900 € sur cette TV. Elle offre ainsi un rapport qualité-prix très intéressant pour sa gamme.

La TV OLED Samsung S95D est disponible dès 1890 € pendant encore quelques jours

Sur le site de Samsung, la S95D de 2024 est disponible en trois tailles : 55″, 65″ et 77″. Jusqu'au lundi 26 août 2024, le code promo HOMEAI10 vous permet de profiter de 10% de réduction sur ce modèle.

Cela correspond à des remises respectives de 240 €, 340 € et 500 € sur les versions de 55, 65 et de 77 pouces. Mais Samsung va plus loin en proposant une offre de remboursement de 300 € sur les deux premières tailles et de 400 € sur la plus grande.

Au final, la TV Samsung S95D revient à 1890 € au lieu de 2800 € au lancement dans sa version de 55″, à 2759 € au lieu de 3700 € dans sa version de 65″ et enfin à 4099 € au lieu de 5000 € pour le modèle de 77″. De quoi réaliser une économie allant jusqu'à 900 €, mais ce n'est pas tout.

Il est également possible de faire baisser davantage ces prix en profitant d'une offre de reprise. Si vous avez une vieille TV à échanger, Samsung vous la reprend. Le montant de la reprise s'applique sous la forme d'une réduction immédiate au panier.

Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 450 € supplémentaires sur les versions de 65″ et de 77″. La version de 55″ n'est pas concernée par l'offre de reprise.

Enfin, Samsung prose également 30% de réduction sur l'extension de garantie. Dès 200 € supplémentaires, vous pouvez ajouter 3 ans à la garantie standard pour un total de 5 ans. Pendant cette période, Samsung vous répare gratuitement la TV en cas de panne.

Quelles sont les caractéristiques de la TV Samsung S95D ?

Comme nous l'annoncions en introduction, c'est la meilleure TV QD-OLED de Samsung, et sans doute la meilleure du marché à l'heure actuelle. Alors que son prédécesseur était déjà un excellent téléviseur, Samsung est allé encore plus loin en proposant une dalle plus lumineuse et un traitement anti-reflet bienvenue pour un écran de type OLED.

La luminosité du Samsung S95D atteint ainsi un pic de 1600 nits, ce qui est très élevé pour une dalle OLED. C'est 20% plus élevé que la luminosité du S95C de l'année dernière et 60% plus que le S90C que nous avons eu le plaisir de tester il y a quelques mois. La qualité des images est donc encore plus impressionnante en HDR, tout comme en SDR.

C'est aussi grâce au processeur NQ4 AI Gen 2 qui fait la part belle à l'intelligence artificielle et qui est ici le cerveau de la machine. En ce qui concerne la partie sonore, la S95D s'appuie sur un système de haut-parleurs en 4.2.2 avec une puissance de 70W. Le Dolby Atmos est toujours de la partie, contrairement au Dolby Vision. Samsung n'y voit toujours aucun intérêt par rapport au HDR10+.

Enfin, la TV OLED Samsung S95D est également faite pour les joueurs. Elle dispose de 4 ports HDMI 2.1 avec support de la 4K jusqu’à 120 Hz (et jusqu'à 144 Hz pour les définitions inférieures). Elle est par ailleurs compatible avec la VRR, et l'ALLM. C'est donc un téléviseur polyvalent qui est parfait pour tous les usages.