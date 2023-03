Jusqu’à -21% de réduction sur plusieurs modèles d’Airpods chez la Fnac !

La Fnac frappe fort pendant quelques jours et vous propose 3 modèles d'Airpods d'Apple à prix réduit avec des réductions jusqu'à -21%. On vous explique tout dans cet article.

La Fnac met Apple à l'honneur et casse le prix de 3 modèles d'Airpods pendant quelques jours. Airpods Pro, Airpods 2 et Airpods 3, vous trouverez votre bonheur grâce à l'enseigne avec des réductions de 10% à 21%.

Et si l'on a décidé de mettre cette offre en avant, c'est parce que les écouteurs Apple sont très rarement en promotion et encore moins disponibles pour moins de 200€. On vous a donc détaillé les 3 offres ci-dessous.

Airpods Pro, Airpods 2 et Airpods 3 : découvrez les écouteurs à prix cassé chez la Fnac

Pour cette période de promotion, on vous conseille en premier lieu de vous tourner vers les Airpods Pro de 2ème génération, disponibles chez la Fnac pour 269€ seulement, contre 299€ habituellement.

Clairement haut de gamme, ils proposent la réduction active du bruit avec une annulation du bruit jusqu'à 2 fois plus efficace avec le mode Transparence pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre et ceux que vous souhaitez toujours entendre. Pour une immersion encore plus totale, ils offrent la technologie Audio spatial avec un son à 360°. Dernier avantage : ils peuvent tenir jusqu'à 6h en écoute après une seule charge.

Découvrir les Airpods Pro à -10%

Vous pouvez aussi vous procurer les Airpods 2 avec une réduction incroyable de -21% ! Ils sont ainsi disponibles pour seulement 125€ au lieu de 159€. Difficile de demander plus… Pour ce prix mini, les écouteurs vous apportent toutes les qualités reconnues chez Apple avec notamment un temps de conversation augmenté, l'activation vocale de Siri et un nouveau boîtier de charge sans fil.

Découvrir les Airpods 2 à -21%

Finalement, on a aussi trouvé les Airpods 3 disponibles avec -10% de réduction exceptionnelle ! Ils sont ainsi abordables pour seulement 189€ au lieu de 209€. Ils passent ainsi sous la barre des 200€ et proposent tout autant de prestations de qualité comme l'audio spatial, le suivi dynamique des mouvements de la tête ou encore une autonomie jusqu'à 6h d'écoute et 4h d'appel.