Jouer avec la Switch vous coûte moins cher qu’avec la PS5 ou la Xbox Series X

Une étude montre que la Switch de Nintendo coûte moins cher à l’usage que la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. La console est non seulement moins onéreuse à acquérir, mais les coûts inhérents à son utilisation, notamment la consommation d’énergie, est moins élevée.

Savez vous combien coûte une console de jeu ? Bien sûr, vous connaissez le prix facial de la console. 499 euros pour la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. 399 euros pour la PlayStation 5 Digital Edition. 299 euros pour la Switch de Nintendo et la Xbox Series S. Seulement, acheter une console n’est pas le seul moment où vous allez débourser quelques deniers.

En effet, durant toute sa vie, la console va vous coûter de l’argent. Ne serait-ce que pour payer l’énergie nécessaire à l’allumer. Il faut aussi tenir compte des jeux, des accessoires (une seconde manette notamment), voire même de l’abonnement aux services tels que le PlayStation Plus ou le Xbox Live Gold. Au bout des 6 à 9 ans que vous utiliserez la console, le montant que vous devrez payer sera multiplié.

Jouer avec une console Nintendo coûte moins cher

De combien parle-t-on exactement ? Le comparateur de prix britannique NerdWallet a publié les résultats d’une étude qui compare le coût d’une console. Le site s’est concentré sur les consoles de salon de Microsoft, Sony et Nintendo sorties sur les trois dernières générations : PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Wii, Wii U et Switch. L’une des conclusions est la suivante : jouer avec l’une des consoles de Nintendo coûte moins cher. Drastiquement. Le rapport peut être du simple au triple.

Outre le prix de la console, le prix des jeux est moins élevé. C’est également le cas des accessoires, généralement moins cher que chez les concurrents. Seule exception à cette règle : les JoyCon de la Switch sont plus onéreux que les manettes des Xbox et PlayStation. En outre, le prix de l’abonnement annuel aux Xbox Live Gold et PlayStation Plus est systématiquement intégré. Et il n’y a pas d’équivalent chez Nintendo.

Les consoles de Nintendo consomment moins d'énergie

Trois points sont importants à retenir. D’abord, le nombre d’heures jouées est équivalent entre les consoles (il est parfois même supérieur sur Switch). La différence n’est donc pas un problème d’usage. La durée de vie d’une Switch est moins élevée dans l'étude que celle du PS5 ou d’une Xbox Series X. Cela impacte évidemment le coût de la console. Enfin, la consommation d’énergie est considérablement plus faible chez Nintendo. Ce qui implique aussi les moins bonnes performances que Nintendo voudrait améliorer dans la Switch Pro avec Nvidia.

De la génération actuelle, la Switch est donc la moins onéreuse des consoles pour jouer. La plus onéreuse est la PlayStation 5. La Xbox Series X consomme plus d’énergie que toutes les autres. Et la Switch en consomme beaucoup moins. Notez enfin que, sur les trois générations étudiées, la Wii U est la console qui consomme le moins d’énergie, loin devant la Wii, en deuxième, et la Switch. Celle qui consomme le plus d’énergie sur les trois générations est Xbox One, suivie de la PS4 et la Xbox Series X.