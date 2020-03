Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, a perdu 7 milliards de dollars en 24 heures

Les Bourses mondiales ont dévissé ce lundi 9 mars 2020, provoquant une perte colossale chez certaines personnes les plus riches du monde, notamment Jeff Bezos qui a perdu 7 milliards de dollars sur cette seule journée. Bernard Arnault et Elon Musk ont également vu la valeur de leurs portefeuilles fondre en 24 heures.

Les mathématiques l’expliquent relativement bien : plus vous placez d’argent en bourse, plus vous risquez de perdre de l’argent. Les plus grandes fortunes du monde ne dorment pas sur un matelas de billets comme l’Oncle Picsou. Une partie de leur pécule n’existe que sous forme d’actions. Et quand les bourses dévissent toutes les unes après les autres (formant un « crack »), elles sont les premières à être pénalisées.

Exemple concret. Hier, lundi 9 mars 2020, les bourses mondiales ont paniqué. À tel point que la situation est souvent comparée à celle de 2008, suite à la crise des subprimes. Les actions des grandes entreprises ont suivi la tendance, avec des baisses vertigineuses. Et les actionnaires de ces entreprises ont vu leur capital fondre en quelques heures. Jeff Bezos, qui en tête des plus grandes fortunes mondiales, est le premier impacté. Il a perdu 7 milliards de dollars sur la seule journée d’hier. La valeur de sa fortune personnelle, qui s’élève toujours à 110 milliards de dollars, a baissé de 18 milliards de dollars en quelques semaines.

80 milliards de dollars perdus par les 10 plus grandes fortunes

Bernard Arnault, qui était encore il y a quelques jours la seconde fortune mondiale, a perdu 6 milliards de dollars sur la journée de lundi et 30 milliards de dollars sur les deux derniers mois. Une chute qui le refait passer en troisième position, derrière Bill Gates. Elon Musk, dont nous rapportions encore hier les dernières frasques sur Twitter, a perdu 4 milliards de dollars le même jour et 12 milliards de dollars sur les quatre dernières semaines. Heureusement pour lui, grâce aux excellents résultats de Tesla en 2019 et la progression de 126 % de l’action de son entreprise sur les 12 derniers mois, il est encore excédentaire sur l’année 2020. Les 10 milliardaires les plus riches du monde ont, ensemble, perdu près de 80 milliards de dollars ces trois dernières semaines.

Deux causes expliquent cette chute soudaine de la bourse. La première est évidemment le coronavirus. Les analystes financiers craignent que l’épidémie mondiale entraine une baisse de l’activité économique et donc une récession. Quand le mot récession est lâché, la panique n’est jamais loin. La seconde raison est la guerre des prix entamée entre la Russie et l’Arabie Saoudite sur le baril de pétrole. Ce dernier a perdu 24 % de sa valeur en quelques heures, ce qui n’était plus arrivé depuis 1991 quand il avait chuté de plus de 30 %. Les deux événements ne sont pas directement liés. Mais l’effet conjugué a été considérable.