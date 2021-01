Jack Ma a disparu : où est passé le patron d’Alibaba ?

Voilà plus de 2 mois que Jack Ma, le PDG du groupe Alibaba, n'a donné aucun signe de vie. Lors de sa dernière apparition publique, le milliardaire chinois avait notamment critiqué le système économique de son pays. Sa disparition soulève des questions sur les méthodes du gouvernement de Pékin vis-à-vis de ses opposants politiques et des ultra-riches de manière générale.

Comment l'un des hommes les plus riches du monde peut-il disparaître du jour au lendemain ? C'est la question la plus énigmatique du moment. Jack Ma, PDG du groupe Alibaba et milliardaire fantasque, n'a effectué aucune apparition publique depuis le 24 octobre dernier. Si quelqu'un sait où il se trouve, il s'est bien tenu de garder l'information pour lui.

Au cours d'un discours virulent tenu ce même jour, l'homme d'affaires a critiqué sans concession la politique économique de l'Empire du Milieu, la jugeant entre autres “vieillissante”. Une critique qui n'est apparemment pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque les autorités chinoises se sont empressées d'interdire l’entrée en Bourse de la banque en ligne d’Alibaba, une manœuvre qui a fait perdre 37 milliards de dollars à la bourse de Hong Kong.

Toujours aucune trace de Jack Ma depuis 2 mois

Le businessman n'est pourtant pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. En 2019, il déclarait déjà que grâce à l’intelligence artificielle, on ne travaillerait plus que 12h par semaine. Des propos qui n'ont probablement pas aidé à redorer son blason auprès du gouvernement chinois, qui a ouvert une enquête contre lui pour pratiques monopolistiques.

Sa disparation s'est notamment fait remarquer le 3 janvier dernier, date de diffusion du programme TV “Africa Business Heroes”, créé par Jack Ma et dont il devait être le juge. Son nom a par ailleurs été complètement effacé du site dédié à l'émission, ce qui a alimenté les soupçons sur sa mort présumée.

Guo Wengui, un autre homme d'affaires chinois, a auparavant alerté sur les pratiques des autorités chinoises vis-à-vis des ultra-riches. “Pour tous les milliardaires chinois, il n’y a que deux options : la prison ou la mort”, a-t-il notamment déclaré. Sa mise en garde s'est vérifiée à plusieurs reprises ces derniers mois, alors que certains de ces homologues ont été arrêtés et condamnés pour activité contraire au régime.